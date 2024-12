Có nên treo gương bát quái trước cửa nhà không?

Gương bát quái là một trong những công cụ nổi tiếng và phổ biến nhất được sử dụng trong phong thủy để bảo vệ, khắc phục, hoặc hóa giải cho các ngôi nhà có hướng xấu. Đặc điểm Đặc điểm của gương bát quái là trông giống hình mai rùa (hình bát giác 8 cạnh bằng nhau). Phần trung tâm có một mặt gương nhỏ lồi ra. Mỗi cạnh của gương đều mang một ý nghĩa phong thủy và âm dương riêng biệt. Vì những đặc điểm này nên gương bát quái thường được treo ở vị trí cố định trên tường. Ý nghĩa của việc treo gương bát quái Gương bát quái là một trong những công cụ nổi tiếng và phổ biến nhất được sử dụng trong phong thủy để bảo vệ, khắc phục, hoặc hóa giải cho các ngôi nhà có hướng xấu. Bởi vì hướng nhà được cho là có thể thu hút may mắn (cát) hoặc dẫn đến nỗi buồn hay bệnh tật (hung).

Gương bát quái là một vật phẩm phong thủy có sự kết hợp giữa gương và bát quái. Tuy nhiên, gương bát quái là công cụ bị lạm dụng nhất trong việc thực hành phong thủy. Gương này không được treo trong nhà hay văn phòng vì làm như vậy theo quan niệm phong thủy lại có thể dẫn đến tác hại không lường trước được. Để gương bát quái hoạt động chính xác, nó phải được đặt đúng chỗ, từng loại gương cũng cần đặt theo từng vị trí khác nhau, vị trí không đúng có thể gây tổn hại cho các nhà hàng xóm và cả gia chủ. Nếu nhà bạn đối diện với các đình, miếu, những địa điểm tín ngưỡng thì những địa điểm mang tính chất tôn giáo, tín ngưỡng như nhà thờ, chùa, đình, miếu… thường là nơi có linh khí. Theo phong thủy, những ngôi nhà nằm đối diện với nơi thờ phụng linh thiêng là ở vào thế cô dương sát. Cách hóa giải như sau: Khi ở vào thế cô dương sát, vượng khí của ngôi nhà sẽ bị cuốn hết đi. Dưới đây là một số cách giải trừ thế cô dương sát: Trong trường hợp nhà bạn ở vào thế cô dương sát, bạn hãy dựng hàng rào colourbond. Màu sắc của hàng rào cần tuân theo ngũ hành tương khắc đối với màu của nhà thờ (đền, chùa…) và tương sinh với mệnh gia chủ. Tại cửa chính của ngôi nhà, bạn hãy treo gương Bát quái Hổ phù để giữ vượng khí lại và không cho âm khí xâm nhập vào nhà. Nếu ngôi nhà không ở vào thế đối diện với nơi thờ phụng mà nằm lệch một bên, bạn chỉ cần dùng gương lồi là đủ.

Bạn hãy trồng một cây hoa giấy phía trước nhà, cách cửa chính hơn 5m. Tại góc dưới mái nhà phía trước, bạn hãy treo 2 chiếc chuông gió ở 2 bên. Tác dụng treo gương bát quái trước cửa nhà Hóa giải tà khí và sát khí Gương bát quái có khả năng tiêu tán tà khí và sát khí, thanh lọc những điều xấu. Gia đình khi treo gương này tại các vị trí phù hợp trong ngôi nhà còn có thể ngăn chặn sự xâm nhập của tà khí, bảo vệ gia chủ khỏi những yếu tố tiêu cực. Mang lại vận may Ngoài tác dụng hóa giải vận đen, gương bát quái được cho là có khả năng thu hút năng lượng tích cực đem đến những điềm lành cho gia đình. Cân bằng năng lượng Lý do mà gương bát quái còn có tên gọi khác là gương âm dương vì loại gương này còn được sử dụng để cân bằng năng lượng trong ngôi nhà. Chúng tạo ra sự hài hòa và tương hợp âm dương ngũ hành. Lưu ý sử dụng gương bát quái Không bao giờ đặt hình bát quái trong nhà hoặc văn phòng của bạn, điều này có thể thu hút những điều có hại. Vì để bát quái tại các điểm ra vào của nhà hoặc văn phòng của bạn – trước cửa hoặc cửa sổ được phong thủy xem là sẽ làm hung khí không thể xâm nhập vào bên trong nhà. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.