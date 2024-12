Có nên tắm cho trẻ sơ sinh hàng ngày?

Việc tắm cho trẻ sơ sinh đúng cách mang lại rất nhiều lợi ích cho bé. Đây cũng chính là một trải nghiệm thú vị và không ít thử thách trong hành trình nuôi con của các bậc cha mẹ, đặc biệt là các bà mẹ. Tắm cho trẻ sơ sinh không đơn giản là làm sạch cơ thể. Nó còn kích thích sự lưu thông máu, giúp cho các cơ quan trong hệ hô hấp, hệ tiêu hóa và hệ thống tuần hoàn hoạt động và phát triển tốt hơn. Bé được tắm đều và đúng cách sẽ ngủ ngon hơn, sức khỏe tốt hơn và khai phá các giác quan tốt hơn. Đây cũng chính là khoảng thời gian tuyệt vời để kết nối tình cảm giữa cha mẹ và em bé mới chào đời. Chuẩn bị trước khi tắm cho trẻ sơ sinh Trước khi bắt đầu tắm, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết. Đầu tiên, cần có một chậu tắm vừa vặn cho bé. Sau đó, chuẩn bị các vật dụng như khăn tắm mềm, sữa tắm chuyên dụng dành cho trẻ sơ sinh, khăn mềm khổ rộng để thấm khô người bé sau khi tắm, quần áo của bé... Nước tắm phù hợp với trẻ sơ sinh là khoảng 37 - 38°C, một mức nhiệt an toàn và dễ chịu cho cơ thể non nớt của bé. Nếu không dùng nhiệt kế đo nhiệt độ của nước thì có thể nhúng khuỷu tay vào nước cũng là một cách ‘thử nhiệt’ khá chính xác. Không gian tắm cho bé cần yên tĩnh và kín gió. ‘Quy trình’ tắm cho trẻ sơ sinh Khi tắm cho trẻ sơ sinh, việc thực hiện đúng cách rất quan trọng để bảo vệ bé khỏi các nguy cơ có thể xảy ra. Trước khi tắm, nhẹ nhàng lau sạch mặt bé bằng khăn mềm hoặc bông tắm đã vò nhẹ trong nước ấm. Thả bé vào chậu nước một cách nhẹ nhàng, giữ đầu và cổ bé ổn định. Tiếp theo, bạn có thể sử dụng sữa tắm chuyên dụng thoa lên tay hoặc miếng bông tắm, sau đó xoa lên cơ thể bé. Thoa đều sữa tắm bắt đầu từ cổ bé, sau đó là vai, tay, thân người, rồi đến chân. Lưu ý không dùng quá nhiều sữa tắm vì làn da bé rất nhạy cảm và dễ bị khô. Bạn nên nhẹ nhàng làm sạch các nếp gấp như cổ, nách, đùi và khu vực tã, vì đây là những nơi dễ bị ẩm ướt và tích tụ vi khuẩn. Khi vệ sinh bộ phận sinh dục, đặc biệt là ở bé gái, cần chú ý cẩn thận để tránh gây tổn thương hoặc nhiễm trùng. Sau khi tắm xong, bạn lau người với khăn mềm, rộng bản và ủ ấm cho bé rồi bắt đầu gội đầu. Gội đầu là bước cuối cùng khi tắm cho bé và thực hiện đúng trình tự cũng như đúng cách thì đảm bảo bé không bị nhiễm lạnh trong quá trình tắm. Gội đầu là bước cuối cùng khi tắm cho bé. Thời gian tắm và cả gội không nên quá dài, chỉ nên từ 5 đến 10 phút. Tắm lâu có thể khiến da bé bị khô và dễ bị kích ứng. Một điều khác cần lưu ý là không để nước vào tai bé khi tắm, vì điều này có thể gây ra nhiễm trùng hoặc viêm tai. Không nên tắm bé khi bụng đói hoặc ngay sau khi ăn xong, vì dạ dày của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn thiện, điều này có thể làm bé cảm thấy khó chịu hoặc bị trớ sữa. Chăm sóc da bé sau khi tắm Chăm sóc da bé sau khi tắm là một bước không thể thiếu trong quá trình vệ sinh cho trẻ sơ sinh. Sau khi tắm xong, bạn cần lau khô cơ thể bé bằng khăn tắm mềm. Thấm nhẹ khăn lên cơ thể bé, chú ý các vùng nếp gấp như cổ, nách, đùi và khu vực tã để đảm bảo da bé luôn khô ráo. Sau đó, bạn có thể bôi một lớp kem dưỡng ẩm dành cho trẻ sơ sinh lên cơ thể bé để giữ ẩm cho làn da. Bên cạnh việc bôi kem dưỡng, bạn có thể sử dụng dầu massage nhẹ nhàng lên cơ thể bé để giúp da mềm mại và tăng cường tuần hoàn máu. Trẻ sơ sinh có cần được tắm hàng ngày không? Tần suất tắm cho trẻ sơ sinh là một câu hỏi phổ biến mà các bậc cha mẹ thường băn khoăn. Thực tế, trẻ sơ sinh không cần phải tắm hàng ngày. Trong những tháng đầu đời, bạn có thể tắm cho bé khoảng 2-3 lần mỗi tuần là đủ. Việc tắm quá thường xuyên có thể làm khô da bé vì làn da của trẻ sơ sinh rất mỏng và dễ bị mất độ ẩm tự nhiên. Tuy nhiên, nếu bé ra nhiều mồ hôi hoặc có vết bẩn, bạn có thể tắm cho bé thường xuyên hơn. Nhưng việc vệ sinh một số bộ phận trên cơ thể bé thì lại cần làm hàng ngày. Đó là lau mặt, tay, chân và bộ phận sinh dục. Việc làm này sẽ giúp bé luôn sạch sẽ mà không gây ảnh hưởng đến làn da của bé. Tắm cho trẻ sơ sinh là một công việc đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ từ cha mẹ. Việc chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ tắm, tắm đúng cách và chăm sóc da bé sau khi tắm đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và làn da nhạy cảm của bé. Hãy thực hiện việc tắm cho bé một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, giúp bé luôn cảm thấy thoải mái và an toàn. Theo Tiền Phong