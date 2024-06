Có nên sạc xe điện ở trạm khi trời mưa, ngập?

Như vậy, quy trình sạc cho xe điện khi trời mưa sẽ không khác so với lúc không mưa, trong trường hợp chấu sạc hoặc điểm kết nối bị ướt, việc sạc có thể bị ngừng. Lúc này, chủ xe cần làm khô đầu sạc và thử kết nối lại.

Bên cạnh việc chống nước, sạc và pin của xe điện còn được thiết kế để tránh tình trạng phóng điện hoặc có cơ chế ngắt sạc khi phát hiện đoản mạch, có nước xâm nhập. Những cơ chế an toàn này nhằm bảo vệ khách hàng cũng như bộ pin của xe, tránh tình trạng cháy nổ xảy ra.

Khả năng cách điện của hệ thống sạc cực tốt, dòng điện chỉ có thể truyền từ cột vào xe sau khi các bước kiểm tra an toàn tự động chính thức được thông qua. Nếu hệ thống phát hiện dù chỉ một sai số nhỏ nhất, dòng điện sẽ lập tức bị ngắt. Ngay cả khi nước rò vào hệ thống truyền điện, hay trước đó khi cảm ứng phát hiện hơi ẩm, cơ chế an toàn đi kèm xe cũng sẽ lập tức ngắt điện hệ thống để đảm bảo an toàn.

Tuy vậy, sạc điện trong mưa chỉ thực sự an toàn khi dùng bộ sạc chuyên dụng tại các trạm sạc. Nếu dùng sạc thường tại nhà, việc sạc xe sẽ nguy hiểm y như bất kỳ vật dụng cắm điện nào khi bị ướt.

Do đó, người dùng không nên sạc pin dưới trời mưa, ngập, bởi làm như vậy dưới bất kỳ hình thức nào cũng có thể gây mất an toàn. Ngoài ra, việc đem xe lội nước cũng là không nên dù là xe điện hay xe xăng.

Theo VTCNews