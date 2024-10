Có nên quay hộp nhựa trong lò vi sóng hay không, thói quen này ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe là băn khoăn của rất nhiều người. Lò vi sóng gần như trở thành một phần không thể thiếu của căn bếp hiện đại, trong đó chức năng được dùng nhiều nhất là hâm nóng thức ăn. Mọi người thường đựng thực phẩm dự trữ trong hộp nhựa và tiện tay cho vào lò vi sóng khi cần làm nóng. Có nên quay hộp nhựa trong lò vi sóng? Đây là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra, và đáp án là không nên, trừ khi hộp mà bạn dùng được làm từ loại nhựa đặc biệt có thể quay trong lò vi sóng (giá thành không rẻ). Nhưng ngay cả loại nhựa chuyên dụng này cũng không an toàn 100%. Vì sao không nên quay hộp nhựa trong lò vi sóng? Dưới đây là một số lý do:

Nhiều người vẫn thắc mắc là có nên quay hộp nhựa trong lò vi sóng?. (Ảnh: Food Network) Nguy cơ giải phóng hóa chất độc hại, hạt vi nhựa Một trong những lý do bạn tránh quay hộp nhựa trong lò vi sóng là nguy cơ giải phóng hóa chất độc hại. Nhiều loại nhựa, đặc biệt là những loại không được thiết kế để sử dụng trong môi trường nhiệt độ cao, thường giải phóng các hợp chất như bisphenol A (BPA), phthalates khi bị nung nóng. Những chất này tích tụ nhiều có thể gây rối loạn nội tiết, ung thư và các bệnh lý khác. Các chất béo trong thực phẩm như bơ hay dầu cũng có thể tương tác với nhựa, tăng khả năng giải phóng hóa chất độc hại. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Nebraska-Lincoln (Mỹ) cũng đã chỉ ra rằng ngay cả khi bạn sử dụng loại hộp nhựa an toàn cho lò vi sóng, lượng hạt vi nhựa trong thức ăn và đồ uống vẫn tăng lên đáng kể sau khi hâm nóng. Hạt vi nhựa dễ dàng xâm nhập cơ thể con người qua đường tiêu hóa, khiến sức khỏe ngày càng suy giảm. Ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm Việc hâm nóng thực phẩm trong hộp nhựa không chỉ làm tăng nguy cơ giải phóng hóa chất độc hại và hạt vi nhựa mà còn làm giảm chất lượng thực phẩm. Chất liệu nhựa có thể khiến thực phẩm có mùi lạ hoặc vị không như mong đợi. Việc sử dụng hộp nhựa khi quay lò vi sóng có thể làm giảm cảm giác ngon miệng, hương vị tự nhiên và chất lượng bữa ăn của bạn. Nguy cơ chảy hộp nhựa Nhiệt độ cao trong lò vi sóng có thể làm cho hộp nhựa bị nứt, chảy dẫn đến biến dạng, không chỉ làm hỏng hộp mà còn làm thực phẩm bị ô nhiễm. Khi hộp nhựa bị nứt, vỡ hoặc biến dạng, thành phần nhựa có thể nhiễm vào thực phẩm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Một số loại nhựa khi bị nung nóng sẽ dễ dàng chảy ra trong lò vi sóng. Việc vệ sinh lò sau đó cũng trở nên khó khăn hơn, gây mất thời gian cho người nội trợ. Bên cạnh đó, đồ nhựa bị chảy cũng tiềm tàng nguy cơ cháy nổ.

Việc quay hộp nhựa trong lò vi sóng vừa gây hại sức khỏe, vừa tiềm tàng nguy cơ cháy nổ. (Ảnh: HealthCare) Không phân phối nhiệt đồng đều Một lý do không nên quay hộp nhựa trong lò vi sóng là khả năng phân phối nhiệt không đồng đều. Hộp nhựa có thể không phân phối nhiệt tốt như các vật liệu khác (thủy tinh hay sứ), khiến một phần thực phẩm bị hâm nóng quá mức trong khi phần khác vẫn nguội lạnh. Sự phân bố nhiệt không đều vừalàm giảm chất lượng thực phẩm vừa tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Một số phần thực phẩm không đủ chín để tiêu diệt vi khuẩn sẽ có nguy cơ ngộ độc cao hơn. Dùng loại hộp nào khi quay lò vi sóng? Có nhiều lựa chọn thay thế an toàn hơn cũng là một lý do bạn không nên quay hộp nhựa trong lò vi sóng. Hộp thủy tinh và sứ đều là loại đồ đựng phổ biến, dễ mua và được người nội trợ tin tưởng. Chúng có khả năng chịu nhiệt tốt, không giải phóng hóa chất độc hại và đảm bảo thực phẩm được hâm nóng đồng đều. Hộp thủy tinh cũng rất bền và có thể sử dụng lâu dài mà không lo ngại về vấn đề an toàn. Chúng cũng dễ dàng vệ sinh, không hấp thụ mùi hay màu từ thực phẩm, giữ cho chất lượng thực phẩm được tốt hơn. Hộp sứ cũng tương tự, là lựa chọn tuyệt vời cho việc hâm nóng thực phẩm trong lò vi sóng. Theo VTCnews