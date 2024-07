Có nên mua ô tô số sàn?

Lý do là lái xe số sàn trong phố rất vất vả do phải thao tác liên tục, đòi hỏi tay lái cứng. Trong khi với xe số tự động, thao tác đơn giản hơn, chỉ gần điều khiển ga hoặc phanh, phù hợp với tất cả mọi người, kể cả phụ nữ. Do đó, nếu mua xe cho gia đình thì nên ưu tiên xe số tự động, bởi bất kỳ thành viên nào trong gia đình cũng đều có thể sử dụng.

Ngoài ra, lái xe số sàn trong phố cũng gây tốn kém nhiên liệu. Vì thế, nếu mua xe chủ yếu đi trong phố thì nên chọn xe số tự động.

Xe số tự động dễ điều khiển hơn xe số sàn. (Ảnh minh hoạ).

Mặt khác, xe số tự động ngày nay được ưa chuộng hơn nên đa dạng, phong phú mẫu mã hơn. Trên cùng một mẫu xe, các phiên bản số tự động cũng có nhiều option, trang bị tiện nghi hiện đại hơn, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu sử dụng.

Ưu nhược điểm của xe số sàn

Ưu điểm

- Vận hành an toàn hơn:

Xe số sàn và số tự động xe nào an toàn hơn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên nhìn chung, việc chạy xe số sàn tuy phức tạp hơn nhưng lại đảm bảo khả năng kiểm soát tình huống tốt hơn. Khi lái xe số sàn, người lái phải sử dụng đến cả hai chân, chân trái điều khiển bàn đạp côn, chân phải điều khiển bàn đạp phanh và ga.