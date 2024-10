Có nên dự trữ bình xăng dầu trên xe ô tô khi đi xa?

Việc dự trữ bình xăng dầu trên ô tô trong những chuyến đi xa giúp tài xế yên tâm trong tình huống xe hết xăng nhưng đây là việc làm thiếu an toàn, dễ gây cháy nổ. Để yên tâm hơn trong những chuyến đi xa hay đến các vùng hoang vu, ít trạm xăng, một số tài xế có thói quen dự trữ thêm một bình xăng phụ, để trong xe. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, đây được coi là hành vi chở hàng nguy hiểm hoặc có thể gây nguy hiểm cho bản thân cùng những người ngồi trên xe và những phương tiện đang tham gia giao thông xung quanh vì nguy cơ cháy nổ thường trực. Cùng với đó, việc tích trữ nhiên liệu xăng, dầu trong thời gian lâu mà không được bảo quản trong kho chứa theo đúng tiêu chuẩn sẽ khiến xăng dầu giảm chất lượng, ảnh hưởng đến vận hành của xe khi sử dụng.

Việc dự trữ xăng trên xe ô tô có nhiều nguy cơ gây mất an toàn. (Ảnh minh họa: Hoàng Hiệp). Các chuyên gia khuyến cáo, nếu xăng chứa trong thùng kín ở mức 20 độ C, thời gian lưu trữ hiệu quả khoảng 6 tháng. Cùng điều kiện đó nhưng ở mức nhiệt 30 độ C, thời gian lưu trữ hiệu quả rút lại chỉ còn khoảng 3 tháng. Trong khi đó, dầu diesel có thể lưu trữ được lâu hơn, từ 6-12 tháng tuỳ vào nền nhiệt độ lưu trữ. Chính vì vậy, các chuyên gia cũng khuyên người sử dụng ô tô nên xả hết nhiên liệu nếu chiếc xe đó không hoạt động trong vòng 6 tháng liên tục và không nên tiếc. Bởi việc vận hành phương tiện với nhiên liệu xuống cấp, không đạt chuẩn có thể gây hư hỏng, ảnh hưởng đến các chi tiết máy móc bên trong. Tuy nhiên, trong trường hợp bắt buộc phải tích trữ nhiên liệu trên xe ô tô khi đi đường dài, nhiên liệu phải được lưu trữ trong thùng chứa bằng nhựa, kim loại phù hợp, có tính di dộng cao hoặc bình nhiên liệu được tháo rời...và các bình chứa này có dung tích dưới 30 lít. Theo Vietnamnet