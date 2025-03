Có nên cho con xài tiền?

Nguy hiểm nếu trẻ xài tiền không mục đích

Những ống thuốc lá điện tử, những hơi thuốc, làn khói “thuê”, những “phi vụ” mua bán card thần tượng, túi mù baby three (đã khui)… với giá gấp đôi, gấp ba... đang dần làm “biến dạng” tiền bạc trong một bộ phận học sinh.

Mới đây, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã phát hiện một học sinh THPT vay tiền bạn rồi cho bạn học khác vay nặng lãi, với mức lãi suất cắt cổ gấp 16-28 lần lãi suất ngân hàng. Có trường hợp học sinh dùng tiền mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử. Bạn Đ.L.T. - học lớp Mười một tại một trường THPT ở TP Thủ Đức - cho biết: “Nhiều bạn trường em dùng thuốc lá điện tử. Có bạn sử dụng cả vape (loại có thể bơm tinh dầu vào sử dụng lâu dài) và pod (sử dụng 1 lần khoảng 1 tháng là bỏ).

Có bạn còn mua loại thuốc lá điện tử bọc kim loại giá 2-3 triệu đồng”. Thậm chí, theo lời kể của V.T.H. - học lớp Chín ở An Giang - thì nhiều học sinh còn có dịch vụ cho thuê thuốc lá điện tử: “rít 3 hơi 10.000 đồng, 1 hơi 5.000 đồng”. Tại các quán cà phê hay thậm chí gần cổng trường, sau giờ tan học, không khó thấy hình ảnh học sinh rít thuốc lá điện tử.