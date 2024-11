Có một Hà Nội mùa cỏ lau đẹp dịu dàng, giới trẻ nô nức đi check in

Hà Nội mùa này, khi gió heo may se lạnh bắt đầu về, nắng thu vẫn đang độ vàng rực rỡ cũng là lúc những cánh đồng lau thơ mộng phủ kín cả khoảng trời. Không chỉ có cúc họa mi, hoa dã quỳ… khoảng từ tháng 11 đến tháng 12, thời tiết giao mùa cũng là lúc Hà Nội nở bừng hoa cỏ lau. Hà Nội đẹp dịu dàng trong mùa cỏ may. Ảnh: vedugx Bông hoa lau được kết bằng ngàn vạn những hạt li ti và nhẹ xốp như bông, khi bung nở những hạt nhỏ màu trắng được gió cuốn đi. Những hạt li ti ấy đọng lại ở đâu là sinh sôi nảy nở ở đó. Hoa cỏ may mỏng manh theo gió đi muôn nơi. (Ảnh: Nguyễn Minh Hiếu) Lau mọc ở khắp nơi từ triền đê, triền sông, ven đường…. Thế nên Hà Nội mùa này vô vàn cánh đồng lau đẹp đến mê mải. Đồng cỏ lau đồi Bù Cách trung tâm thủ đô chỉ 40 km, đồi Bù hay còn gọi là đồi nhảy dù 833 thuộc xóm Núi Bé, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ đang là điểm đến “hot” trong vài năm gần đây. Nơi đây có dãy núi đẹp sườn thoải với độ dài khoảng 1,5 km. Cứ vào cuối thu, từ tháng 11 trở đi, tiết trời mát mẻ và hơi se lạnh thì cỏ lau mọc ở các sườn đồi sẽ nở bung tạo nên khung cảnh đẹp mắt. Đồi Bù nổi tiếng với cánh đồng lau siêu đẹp. Ảnh: vedugx Nếu du khách thích ngắm những bông lau chớm nở trên nền lá xanh tươi vậy hay đến đồi Bù vào cuối tháng 10 – đầu tháng 11 khi mùa lau chớm nở, hoa trắng muốt xen lẫn những chiếc lá xanh tươi. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12 là lúc lau nở rộ, trắng cả sườn đồi. Cuối tháng 12 là thời điểm cỏ lau đồi Bù vào cuối vụ, những cây lau mọc cao quá đầu người và dần ngả màu vàng úa. Đến đồi Bù mùa lau nở, du khách đứng vào góc nào cũng có ảnh siêu đẹp. Ảnh: Ngyễn Lê Việt Dũng. Thời điểm thích hợp để chụp ảnh với cỏ lau đồi Bù là vào đầu giờ sáng, khi nắng hanh bắt đầu vài trên triền đồi và gió nhè nhẹ thổi, từ xa, ngọn đồi trông như một bức tranh huyền ảo dưới ánh nắng. Hoàng hôn buông xuống cũng là thời điểm thích hợp để ngắm cảnh và chụp ảnh. Lúc này, cả đồng cỏ lau như nhuốm một màu hoài cổ, trầm mặc, đẹp vô cùng. Đồi Bù đẹp như tranh vẽ cả lúc sớm tinh mơ hay khi hoàng hôn buông xuống. Ảnh :Thanh Phuong Dao Đặc biệt, đồi Bù vào mùa cỏ lau không chỉ hấp dẫn du khách bởi sườn đồi trắng muốt, nơi đây cũng có rất nhiều hoạt động vô cùng thú vị khác. Với địa hình thoai thoải, nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích trò chơi mạo hiểm dù lượn, đã có những chuyến bay cao trên 1500m được thực hiện tại ngọn đồi này. Bay lượn trên không trung, thu vào tầm mắt vẻ đẹp toàn cảnh của đất trời rất được du khách ưa thích. Bãi lau dưới chân cầu Long Biên Thời gian này, cánh đồng cỏ lau trải rộng nằm giữa sông Hồng, nối liền cầu Long Biên và cầu Chương Dương đang độ đẹp đến mức không thể rời mắt. Từ cầu Long Biên nhìn xuống, chắc chắn du khách sẽ bị choáng ngợp trước khung cảnh lãng mạn đẹp như tranh của dải cỏ lau ngút ngàn khắp bãi giữa sông Hồng. Mùa lau chớm nở, bông lau he hé trắng xen lẫu màu xanh của lá tạo thành bức tranh đẹp không thể rời mắt. Ảnh: Vũ Mỹ Linh - No Food Phobia Những bông lau trải dài ngút mắt, che kín cả mảnh đất phù sa màu mỡ. Đầu mùa, lau he hé trắng, rồi chỉ vài ngày lau chuyển màu trắng muốt phủ khắp một vùng. Sắc lau trắng đung đưa trong gió tựa như một dải lụa bồng bềnh. Chị Nguyễn Bích Phượng, một người dân ở quận Long Biên cho biết, chỉ cần đứng từ trên cây cầu huyền thoại này ngắm từ trên cao xuống thôi cũng đã thấy “đã tầm mắt”. Du khách bị choáng ngợp bởi cả biển lau. Ảnh:Instagram@_im.rot_ Nét cổ kính của cầu Long Biên, công trình kiến trúc thế kỷ dường như đẹp hơn khi được tô điểm bởi những vạt cỏ lau trải dài.Ảnh: @tripstoryvn Cỏ lau bãi đá ven sông Hồng Ngoài cầu Long Biên, du khách có thể đến chụp hoa cỏ lau trắng tại khu du lịch bãi đá ven sông Hồng ở cuối ngõ 264 Âu Cơ, cách trung tâm Hà Nội chưa tới 30 phút lái xe. Địa điểm này từ lâu là điểm check-in hút khách vào mùa thu - đông. Nơi đây từ lâu đã là điểm check in nổi tiếng của giới trẻ vào những ngày cuối thu đầu đông. Ảnh: Bãi đá sông Hồng Khi thời tiết chuyển từ thu sang đông, trời chớm lạnh, cánh đồng cỏ lau ở bãi đá sông Hồng vào mùa nở rộ, tạo khung cảnh thơ mộng, bình yên đối lập hoàn toàn với sự nhộn nhịp, còi xe tấp nập của phố thị. Những khóm lau mảnh mai bông trắng xóa tạo thành một thảm trắng cả một khoảng trời khiến ai cũng muốn dừng chân, chụp vài bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc ấn tượng. Du khách nô nức đến đây để check in chụp ảnh. Ảnh: Bãi đá sông Hồng. Chị Nguyễn Phuonwg Thùy (Giảng Võ, Hà Nội), cho biết, năm nào chị và hội bạn cũng phải tranh thủ đến đây để ngắm cảnh và chụp ảnh. Thời điểm đẹp nhất để ghé thăm nơi đây là khoảng 2 giờ chiều. Vào thời gian này, ánh nắng mặt trời lên cao, chiếu xuống cánh đồng cỏ lau trắng tinh khôi, đung đưa trong gió. Những bông lau hòa trong nắng, rực ánh hồng, tạo cảnh tượng đẹp như tranh. Ngoài cỏ lau, ở bãi đá sông Hồng còn nổi tiếng bởi bạt ngàn cúc họa mi khiến du khách rất ưu thích đến đây, vừa ngắm cỏ lau, cúc họa mi và check-in "sống ảo". Ảnh: Bãi đá sông Hồng.