Có khả năng thêm tình tiết mới vụ Việt Á và 'chuyến bay giải cứu'

Chiều 2/2, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, đến nay cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 41 bị can ở Cục Lãnh sự, tăng 2 bị can so với tháng trước, phong tỏa kê biên, ngăn chặn 80 tỷ đồng.

Đối với vụ Việt Á, công an đã khởi tố 104 bị can, tăng thêm 2 bị can so với tháng trước, phong tỏa kê biên khoảng 1.700 tỷ đồng.