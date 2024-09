Cô giáo Yên Bái lấm lem bùn đất: Mọi người khen thế chúng tôi ngại lắm!

Cô giáo mầm non Hoàng Minh Diệp cho biết rất bất ngờ khi hình ảnh của mình được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của nhiều người Hình ảnh lạc quan của cô giáo trẻ người lấm lem bùn đất giữa khung cảnh đổ nát sau cơn bão số 3 tại Yên Bái nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý của nhiều người suốt những ngày qua. Hình ảnh lạc quan của cô giáo trẻ Hoàng Minh Diệp Chia sẻ với phóng viên Báo Người LaoĐộng trưa 16-9, cô Hoàng Minh Diệp, giáo viên mầm non Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn, thôn Khau Nàng, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, nhân vật trong bức ảnh, cho biết rất bất ngờ khi hình ảnh của mình được lan tỏa trên mạng xã hội. "Chị đồng nghiệp của tôi chụp và gửi vào trong nhóm của trường nhưng không ngờ lại được chia sẻ rộng rãi như thế" - cô Diệp nói. Cô giáo mầm non Hoàng Minh Diệp trong ngày khai giảng 5-9 Trước tình cảm yêu mến của cộng đồng mạng, đặc biệt là nhận xét cô giáo thực sự là hoa hậu trong lòng nhiều người, cô Hoàng Minh Diệp cho hay rất xúc động trước tình cảm yêu thương của mọi người dành cho người dân vùng lũ. "Tôi biết mọi người yêu thương, hướng về miền Bắc nói chung và trường Minh Chuẩn nói riêng nên nói như vậy. Chúng tôi chụp những bức ảnh ấy để chỉ để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ khi cơn siêu bão đi qua cũng như sức tàn phá của nó. Dọn dẹp là những việc chúng tôi nên làm. Không phải chỉ tôi mà mọi người đều lao động như vậy. Có những thầy phải trực lũ, bơi từ trường sang bên này, giáo viên nữ không phải vất vả như thế. Mọi người khen thế chúng tôi ngại lắm" - cô Diệp chia sẻ thêm. Cô Hoàng Minh Diệp đời thường Nữ giáo viên cũng cho hay bức ảnh được chụp chiều ngày 12-9, lúc đó nước rút dần để lại một lớp bùn dày trong khuôn viên nhà trường cũng như các lớp học. Nhà cô Diệp ngay đối diện trường, cũng bị ngập lên đến tầng hai nên sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, nữ giáo viên cùng một số đồng nghiệp, người dân đến trường để bắt tay vào dọn dẹp. Cô Hoàng Minh Diệp và các học sinh mầm non Cơn lũ đi qua để lại cảnh tượng thật hoang tàn. Bàn ghế bị trôi, mọi thứ ngổn ngang, sách vở, trang thiết bị, đồ chơi của các con đều hỏng hết. Sau một hồi dọn dẹp, nhìn thấy gói mì tôm, cô Diệp bóc ra ăn sống thì được một đồng nghiệp đưa điện thoại lên chụp. Nữ giáo viên cho biết không để ý đến việc được chụp ảnh vì quần áo đều lấm lem bùn đất, đến sáng ngày hôm sau mới biết hình ảnh của mình được mạng xã hội chia sẻ nhiều. Cô Hoàng Minh Diệp và đồng nghiệp trong lễ khai giảng tại Trường Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn Cô Hoàng Minh Diệp sinh năm 1996, công tác tại Trường Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn từ năm 2019, là giáo viên dạy giỏi được học sinh rất yêu mến. Cô Diệp cho hay mình đến với nghề giáo viên mầm non rất tình cờ. "Hồi chúng tôi thi đại học, cứ thi một trường ĐH thì sẽ thi thêm một trường CĐ. Tôi thi đỗ ngành sư phạm mầm non, theo nghề rồi mới thấy rất may mắn được theo nghề của mẹ. Tôi được đi làm ở quê hương, gần nhà và con cái nên rất trân trọng công việc hiện tại" - cô Diệp cho biết. Siêu bão Yagi để lại hậu quả nặng nề cho Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn Nữ giáo viên xinh đẹp cho biết thêm sau khi bức ảnh được lan truyền trên mạng, không ít người nhắn tin cho cô hỏi thăm tình hình. Cũng có thêm nhiều người kết bạn trên facebook. Dự kiến Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn sẽ đón học sinh trở lại trường vào thứ 4, ngày 18-9. Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, hình ảnh đẹp về cô giáo Hoàng Minh Diệp ở Yên Bái lấm lem bùn đất đang ăn mì tôm sống những ngày qua viral khắp mạng xã hội. Nước ngập đến cửa sổ tầng hai ngôi trường Trong bức ảnh, nữ giáo viên lấm lem trong bùn đất, tay cầm gói mì tôm sống giữa khung cảnh tan hoang sau bão, nhưng đôi mắt đang cười vẫn ánh lên niềm hi vọng. Thần thái lạc quan của nữ giáo viên giữa sự tàn phá của cơn siêu bão lay động trái tim biết bao người. Cộng đồng mạng tôn vinh cô thực là hoa hậu trong lòng nhiều người Việt.

Bức ảnh được một giáo viên Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn, tỉnh Yên Bái chụp vào chiều 12-9, khi các thầy cô đang nghỉ ngơi phút chốc lao sau ngày dài dọn dẹp lại trường vì cơn lũ lịch sử. Các giáo viên Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn dọn dẹp sau khi nước rút Những bức ảnh này được đưa lên fanpage của trường và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn thuộc thôn Khau Nàng, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, có 3 cấp học từ mầm non tới THCS. Trường cũng là một trong những trường ngập nặng nhất huyện Lục Yên.