Cô giáo Yên Bái không son phấn vẫn đẹp kiên cường trong lấm lem bùn đất

Cô Hoàng Minh Diệp - giáo viên Trường Tiểu học và THCS Minh Chuẩn, Yên Bái - vẫn chưa hết bất ngờ khi bức ảnh ăn mì gói giữa bùn lầy được chia sẻ khắp mạng xã hội. Trường Tiểu học và THCS Minh Chuẩn nằm bên bờ sông Chảy, thuộc thôn Khau Nàng, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Trường gồm có 3 cấp học từ mầm non tới THCS. Cô Hoàng Minh Diệp là giáo viên mầm non ở đây. Nhà cô Diệp ở đối diện cổng trường. Vì thế, trong những ngày mưa lũ trắng trời do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, cô Diệp là một trong những người cập nhật đầu tiên về tình hình của trường. Trường Minh Chuẩn ngập trong nước lũ hôm 10/9 (Ảnh: Trường Minh Chuẩn). Trở về nhà sau khi nước lũ rút bớt, cô Diệp chạy sang trường, nhìn bàn ghế, sách vở bị cuốn trôi mà chỉ biết đau lòng. Cô cùng một số người dân và cán bộ giáo viên tranh thủ vừa dọn dẹp nhà mình, vừa dọn dẹp trường trong lúc nước chưa rút hẳn để đẩy bớt lượng bùn đất ngập đến đùi ra khỏi các phòng học. Vào đúng phút tạm nghỉ tay ăn lót dạ gói mì tôm sống, cô Diệp được một đồng nghiệp cầm điện thoại chụp hình. Đồng nghiệp của cô cũng chụp nhiều người khác, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ rồi đăng lên fanpage của trường. Mấy ngày qua điện nước ở Minh Chuẩn chưa có, sóng điện thoại chập chờn, cô Diệp không hề hay biết loạt ảnh ở trường Minh Chuẩn, trong đó có bức chân dung của mình được chia sẻ khắp mạng xã hội. Bức ảnh chụp cô Hoàng Minh Diệp được chia sẻ khắp mạng xã hội (Ảnh: Trường Minh Chuẩn). Bức ảnh không son phấn, không làm dáng, cả người ngập bùn đất, chân vẫn đứng trong bùn, xung quanh là khung cảnh tan hoang, nhưng dáng vẻ mạnh mẽ, khỏe khoắn và phong thái lạc quan của nữ giáo viên đã khiến mọi người xúc động. Họ gọi đó là vẻ đẹp kiên cường của người giáo viên nhân dân. Đọc những lời khen ngợi dành cho mình, cô Diệp rất vui nhưng cũng xấu hổ vì những lời tung hô. Cô Hoàng Minh Diệp công tác tại trường Minh Chuẩn từ năm 2019 (Ảnh: NVCC). "Chúng tôi đang làm những công việc bình thường như mọi giáo viên và người dân khác trong hoàn cảnh này. May mắn toàn bộ giáo viên, học sinh của trường đều bình an. Đó là niềm vui lớn nhất. Còn khó khăn nào cũng có thể khắc phục được", cô Diệp chia sẻ. Cô Diệp về công tác tại trường Minh Chuẩn từ năm 2019, là giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Khi trò chuyện với phóng viên Dân trí qua điện thoại, cô Diệp đang đi xuống điểm trường mầm non khác của Lục Yên để hỗ trợ đồng nghiệp dọn trường sau lũ. Chân dung cô Hoàng Minh Diệp (Ảnh: NVCC). Anh Dũng, chồng cô Diệp, chia sẻ thêm, mấy ngày qua cô gần như không ở nhà. Trong khi đó, nhà của cô vẫn chưa dọn dẹp xong. Trong các ngày 9-11/9, thôn Khau Nàng bị ngập lụt nặng, trận lụt mà cô Diệp nói chưa bao giờ gặp trong đời. Để ứng phó với cơn bão lũ đã được dự báo từ trước, người dân khu vực xung quanh Trường Tiểu học và THCS Minh Chuẩn kê đồ đạc lên cao. Nhưng cuối cùng họ đành bỏ của chạy lấy người vì nước ngập tận mái nhà, không còn nơi nào cao hơn để kê đồ nữa. Tương tự, trường Minh Chuẩn huy động toàn cán bộ giáo viên, phụ huynh, học sinh cùng xúm vào dọn tất cả bàn ghế, sách vở, tivi, đồ dùng thiết bị học tập lên tầng 2 tránh lũ. Nhưng nước lũ dâng lên vượt quá tưởng tượng của họ. Toàn bộ tầng 2 ngập, thầy trò trắng tay. Hình ảnh bùn đất dày kín tràn vào lớp học ở trường Minh Chuẩn (Ảnh: Trường Minh Chuẩn). Cô Phạm Thị Dịu - Hiệu phó nhà trường - chia sẻ với Dân trí, mưa lũ đã làm tốc mái, cuốn trôi bàn ghế, các thiết bị dạy học, hệ thống điện nước bị hư hỏng hoàn toàn. Sau lũ, một lượng đất phù sa khổng lồ vùi lấp toàn bộ khuôn viên và các lớp học. Đất bùn ngập đến đùi, không kịp đẩy ra theo nước, giờ khô dính lại, phải dùng đến máy xúc. Riêng đất bùn trong lớp học phải xử lý bằng cách phun nước trở lại để bùn nhão ra, sau đó mới đẩy được ra ngoài. Trường ngập, nhà của thầy cô, học sinh cũng bị ngập. Cô Dịu thống kê sơ bộ có 10 giáo viên và 170 học sinh có nhà cửa bị đất đá sạt lở vùi lấp, nước lũ cuốn trôi, trong đó có 36 em chịu ảnh hưởng rất nặng. Đã 4 ngày trôi qua, việc dọn dẹp vẫn chưa thể hoàn tất. Dự kiến, thứ 3 tuần tới, học sinh trường Minh Chuẩn mới có thể đi học trở lại. Nhà trường vẫn đang tích cực dọn rửa các đồ dùng, thiết bị học tập (Ảnh: Trường Minh Chuẩn). "Nhà trường xin được gửi lòng biết ơn tới những tấm lòng và sự giúp đỡ của người dân cả nước dành cho thầy và trò. Về cơ bản, chúng tôi đã có đủ các điều kiện để quay trở lại việc dạy và học. Chính quyền và người dân địa phương đang tích cực hỗ trợ nhà trường dọn dẹp trường lớp", cô Dịu nói. Cô Dịu cũng cho biết thêm, hiện trường còn thiếu bàn ghế do bị cuốn trôi theo lũ nhưng có thể khắc phục tạm thời.