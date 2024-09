Cô giáo xin ủng hộ tiền mua máy tính: 'Tôi không dỗi phụ huynh'

Cô giáo xin ủng hộ tiền mua máy tính cho biết may mắn vì có 3 phụ huynh không đồng ý nên cô có cớ từ chối sự hỗ trợ từ cha mẹ học sinh. Cô cũng không giận dỗi phụ huynh sau sự việc. "May mắn có 3 phụ huynh không đồng ý" Sáng 30/9, cô giáo Trương Phương Hạnh - giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, Trường Tiểu học Chương Dương (quận 1, TPHCM), người bị phản ánh xin phụ huynh ủng hộ tiền mua máy tính - đã có buổi trao đổi với phóng viên xung quanh các vấn đề bị phản ánh gần đây. Nữ giáo viên trần tình, bản thân bị mất máy tính ngay tại trường vào năm học 2022-2023 nên trong năm học trước đã không có máy tính sử dụng. Năm học này, lớp có tivi nên cô giáo muốn có máy tính mới để soạn bài và kết nối với tivi để giảng dạy cho các em tốt hơn. "Máy tính của tôi bị mất ngay trong trường nên tôi nghĩ đến xã hội hóa giáo dục, nhà nước và nhân dân cùng làm. Vì thế, tôi mới xin phụ huynh hỗ trợ tiền. Cô giảng dạy cho học sinh không có máy tính thì tivi cũng nằm không. Nhưng sau đó, hiệu trưởng đã gọi tôi xuống làm việc và giải thích, chỉ đạo không được nhận tiền hỗ trợ của phụ huynh", cô Phương Hạnh chia sẻ. Cô giáo Trương Phương Hạnh - giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, Trường Tiểu học Chương Dương (quận 1, TPHCM) - trao đổi với phóng viên sáng 30/9 (Ảnh: Huyên Nguyễn). Nữ giáo viên cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của hiệu trưởng vào ngày 16/9, khi ra về, cô Hạnh đã tạo một bình chọn đồng ý và không đồng ý hỗ trợ tiền mua máy tính cho giáo viên. Trả lời lý do vì sao đã có chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường và cũng nhận thức được là mình sai nhưng cô không từ chối ngay mà phải bình chọn, nữ giáo viên cho biết: "Lúc đầu khi họp ban đại diện cha mẹ học sinh, tôi xin ủng hộ thì tất cả phụ huynh đồng ý, vì thế, tôi tạo bình chọn để có cớ từ chối vì tôi nghĩ đã có người phản ánh lên nhà trường thì sẽ có người không đồng ý", cô Hạnh nói. Nữ giáo viên nói thêm: "Tôi thấy may mắn vì có 3 phụ huynh không đồng ý nên tôi cũng vui vì có cớ không nhận hỗ trợ từ phụ huynh". Sau khi có 3 phụ huynh bày tỏ ý kiến không đồng ý, cô giáo đã hỏi "Phụ huynh của bé nào?". Theo giải thích của nữ giáo viên, trong lớp có 38 phụ huynh nhưng nhóm zalo lên đến 47 người nên cô giáo không biết ai là ai. "Tôi muốn hỏi phụ huynh này là ai để biết thôi, sợ là phụ huynh đã chuyển lớp hoặc không phải phụ huynh lớp mình nên hỏi vậy. Nhiều người nghĩ là tôi dỗi, tôi không giận dỗi gì phụ huynh. Phụ huynh cứ yên tâm là cô vẫn yêu thương, giảng dạy các con bình thường", cô Hạnh nói. Về nội dung không soạn đề cương, cô nói đây không phải nhiệm vụ của giáo viên chứ cô không giận dỗi gì phụ huynh vì việc ủng hộ tiền mua máy tính. Nữ giáo viên cũng thừa nhận mình đã sai khi vận động phụ huynh hỗ trợ tiền mua máy tính và giữ quỹ cha mẹ học sinh. Nữ giáo viên cũng cho biết có dạy thêm học sinh từ 9/9 nhưng đã dừng từ tuần trước. "Tôi đã sai khi không hiểu thông tư về xã hội hóa và cũng mong sự việc sớm được giải quyết", cô giáo Trương Phương Hạnh chia sẻ. Nhà trường khẳng định không bao che Làm việc với báo chí sáng 30/0, ông Lê Công Minh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chương Dương (quận 1, TPHCM) - cho biết sáng nay có 24/38 học sinh lớp 4/3 nghỉ học. Ông Lê Công Minh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chương Dương - làm việc với phóng viên sáng 30/9 (Ảnh: Huyên Nguyễn). Trong sáng nay, nhà trường tổ chức họp hội đồng sư phạm và công bố các quyết định liên quan. Trong đó, một giáo viên mới thỉnh giảng ký hợp đồng, có chuyên môn, kinh nghiệm sẽ tiếp nhận giảng dạy lớp 4/3. Hiệu trưởng cho biết đã gửi báo cáo tới các đơn vị, nhà trường vẫn đang tiếp tục xử lý phản ánh, chưa có kết luận chính thức nên chưa thể thông báo. Về vấn đề giáo viên dạy thêm bên ngoài, ông Lê Công Minh cho biết nhà trường đang kiểm tra việc này. "Chúng tôi không bao che, chỉ đang xử lý vụ việc, xin phụ huynh thời gian để xác minh, làm rõ", Hiệu trưởng Lê Công Minh khẳng định.