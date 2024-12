Cô gái thay mẹ đi lãnh tiền trúng số, muốn xài riêng nên bịa chuyện bị cướp

Nguyễn Thùy Trang Thanh (ngụ Quận 3, TP.HCM) bị xử phạt 2,5 triệu đồng vì lấy tiền đổi vé số cho mẹ, sau đó tiêu xài và dựng lên vở kịch bị cướp tài sản để che giấu. Ngày 31/12, Công an phường Cầu Kho, Quận 1 đã ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Thùy Trang Thanh (SN 1994, ngụ Quận 3) vì hành vi báo thông tin giả về việc bị cướp giật tài sản trị giá hơn 130 triệu đồng. Theo nội dung Thanh trình báo, khoảng 17h ngày 28/12, khi lái xe máy qua cầu Nguyễn Văn Cừ (hướng về Quận 1), đến trước số 30 Nguyễn Văn Cừ, Thanh dừng lại mặc áo mưa. Lúc này, có hai thanh niên đi xe máy áp sát, giật chiếc túi xách Thanh đeo chéo. Thanh khai rằng trong túi có số tiền 137.100.000 đồng, gồm 274 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 1 tờ 100.000 đồng. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Thanh ngã xuống đường. Nguyễn Thuỳ Trang Thanh tại cơ quan công an. Đến khoảng 21h cùng ngày, Thanh đến Công an phường Cầu Kho trình báo vụ việc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cầu Kho đã mời Thanh lên trụ sở để xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện thông tin Thanh cung cấp không đúng sự thật. Qua đấu tranh, Thanh thừa nhận đã bịa đặt vụ cướp giật. Thanh khai rằng chiều cùng ngày, cô đã đi nhận tiền trúng thưởng vé số thay mẹ ruột tại một đại lý vé số trên đường Ngô Y Định, phường An Lạc, quận Bình Tân. Sau khi nhận 137 triệu đồng, Thanh tự ý tiêu xài số tiền này và không muốn mẹ biết nên dựng lên câu chuyện bị cướp giật và đến trình báo công an. Công an phường Cầu Kho nhận định hành vi báo tin giả của Thanh gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi xem xét, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Thùy Trang Thanh 2,5 triệu đồng về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền," theo quy định tại điểm c, khoản 3, điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021.