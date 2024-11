Cô gái ném vật cháy vào thang máy chung cư ở Vũng Tàu gây xôn xao

Các quan chức năng TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang làm rõ vụ việc người phụ nữ có hành động ném vật đang cháy vào bên trong thang máy tại một chung cư trên địa bàn. Ngày 30/11, lãnh đạo UBND phường 2, TP Vũng Tàu cho biết, Công an phường vừa mời làm việc đối với người phụ nữ trong đoạn clip có hành động dùng vật cháy ném vào thang máy tại chung cư Gold Sea Vũng Tàu. Người phụ nữ ném vật cháy vào cửa thang máy chung cư gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt từ clip Theo đó, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người phụ nữ có hành động đốt vật dễ cháy rồi mở cửa thang máy, ném vào bên trong. Sau đó, người này dùng gậy đánh golf bấm đóng cửa thang máy lại. Hành động này của người phụ nữ được camera an ninh trong thang máy ghi lại và được bảo vệ chung cư nhanh chóng phát hiện, dập lửa rồi trình báo cơ quan chức năng. Đoạn clip sau khi đăng tải thu hút sự quan tâm của nhiều người, chia sẻ và bình luận trước hành động nguy hiểm của người phụ nữ. Nhiều người cho rằng không hiểu lý do gì mà cô gái lại hành động như vậy, gây nguy hiểm cho cư dân sống tại chung cư. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10h38 ngày 29/11 tại chung cư Gold Sea Vũng Tàu, trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP Vũng Tàu. Người phụ nữ trong clip đang sống tại một căn hộ ở Block B, tầng 24 của chung cư này. Sau khi sự việc xảy ra, nhận được tin báo của bảo vệ chung cư, công an phường đã mời cô gái lên làm việc. Tuy nhiên người này lại có hành động khó hiểu là cởi hết quần áo, nên lực lượng chức năng phải dùng chăn quấn lại, rồi đưa về trụ sở. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.