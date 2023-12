Cô gái lái ô tô BMW 140km/h bị tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 11 triệu

Nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, chiều 11/12, Công an phường An Lợi Đông đã phối hợp cùng Đội CSGT – TT (Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM) mời làm việc đối với D.M., là cô gái trong vụ việc lái ô tô BMW 140km/h ở khu dân cư tại TP.HCM.

Công an đã mời làm việc đối với cô gái lái ô tô BMW với tốc độ 140kh/h. (Ảnh: Cắt từ clip)

D.M. khai, từng là nhân viên kinh doanh của hãng xe. Và hành vi lái xe trong clip như đề cập là để thử xe. Khi lái thử xe, có người bạn ngồi bên ghế phụ, dùng điện thoại để quay lại.