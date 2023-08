Cô gái chỉ đứng giẫm chân tại chỗ cũng kiếm được 3,5 tỷ đồng mỗi năm

Your browser does not support the video tag.

Video: Kelley tạo ra âm thanh bước chân cho các bộ phim.

Ngoài vai trò nghệ sỹ foley, Sanaa Kelley còn là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và nhờ thế, công chúng được biết đến nhiều hơn những bí ẩn thú vị của nghề này.

Tài khoản của cô hiện có gần 3 triệu người theo dõi. Nhiều video cô chia sẻ trên TikTok tạo nên cơn sốt, gần đây nhất là video thu hút hơn 13 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Trong mỗi video, cô "nhái" các âm thanh cuộc sống một cách tỉ mỉ và tinh tế chỉ bằng những cú giẫm chân. Mỗi cử động, từ việc bước lên bục gỗ hay nhón gót trên sàn gỗ với lực đạo khác nhau đem lại những hiệu quả khiến khán giả bất ngờ.