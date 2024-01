Cô gái bị 'ném đá' vì diện quần được vẽ bằng sơn đến phòng tập

Mới đây, Natalie Reynolds (25 tuổi, đến từ California, Mỹ) cho biết, cô là nạn nhân của tiêu chuẩn kép trong xã hội, sau khi dùng sơn vẽ để che cơ thể thay vì mặc quần lúc đến phòng tập thể dục.

Trong video thu hút hơn 41 triệu lượt xem trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), cô gái 25 tuổi có tầm ảnh hưởng bị một người đàn ông chỉ trích khi mặc chiếc quần đặc biệt đến phòng gym.

Hành động của Natalie Reynolds nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng (Video: @onlynatreynolds).

Theo New York Post, Natalie Reynolds đến phòng tập thể hình sau khi mất 5-6 tiếng dùng sơn vẽ và tạo ra chiếc quần. Sau đó, Reynolds bị một nam hội viên khác cho rằng, trang phục cô đang mặc là "không phù hợp".