Cô gái bị bắn tử vong ở Hà Nội: Truy tìm 2 nghi phạm bỏ trốn cùng ô tô màu trắng

Công an đề nghị người dân nếu biết thông tin về 2 nghi phạm trên và ô tô Hyundai Aceent màu trắng BKS: 90A-18039 thì cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội. Các trường hợp che giấu, bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng 3/7, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo một cô gái bị bắn tại địa bàn quận Long Biên. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua xác minh, danh tính nạn nhân là T.Q.H. (SN 2002, trú tại quận Hoàn Kiếm).

Theo cơ quan công an, khoảng 19h30 ngày 2/7, chị H. cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1h ngày 3/7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh, quận Long Biên.