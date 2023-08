Có được quay phim, chụp hình CSGT đang làm nhiệm vụ?

Điều này có nghĩa là, không ai được phép xâm phạm đời sống riêng tư của người khác mà không có sự đồng ý của họ. Việc xâm phạm đời sống riêng tư có thể bao gồm lấy trộm thông tin cá nhân, theo dõi hoặc ghi âm cuộc trò chuyện, và phát tán thông tin cá nhân một cách trái phép. Mọi người cũng có quyền bảo vệ bí mật gia đình và quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Việc tiết lộ thông tin gia đình hoặc danh dự cá nhân một cách trái phép có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi và danh tiếng của người đó.

Tuy nhiên, đôi khi việc bảo vệ quyền riêng tư và bí mật cá nhân của mình có thể xung đột với quyền lợi của cộng đồng. Trong một số trường hợp, chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của một người dân để điều tra hoạt động phạm pháp hoặc đảm bảo an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, việc truy cập vào thông tin cá nhân phải được thực hiện trong phạm vi luật pháp và với sự đồng ý của một tòa án hoặc cơ quan kiểm soát độc lập. Việc này giúp đảm bảo rằng quyền bảo vệ quyền riêng tư và bí mật cá nhân của công dân vẫn được đảm bảo đầy đủ, đồng thời cũng đảm bảo cho sự công khai và minh bạch của quá trình pháp lý.

Thứ hai, theo khoản 3 Điều 4 Luật công an nhân dân năm 2018 quy định: "Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên; dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân..."

Công an nhân dân là một trong những lực lượng quan trọng trong hệ thống an ninh quốc gia của một đất nước. Với nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn, bảo vệ an ninh quốc gia, Công an nhân dân phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của đất nước. Việc này đảm bảo rằng họ hoạt động trong giới hạn quyền lực và trách nhiệm được giao, đồng thời đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân. Công an nhân dân có trách nhiệm phục vụ nhân dân và bảo vệ lợi ích của nhân dân.

Tuy nhiên, việc này không có nghĩa là hoạt động của họ được giấu kín hoặc được thực hiện trong bí mật. Thực tế, hoạt động của Công an nhân dân là công khai và đối tượng của hoạt động này là cộng đồng. Điều này đảm bảo rằng người dân có quyền giám sát và kiểm soát hoạt động của Công an nhân dân và công an nhân dân phải thực hiện đúng quy định, không vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.