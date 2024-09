Cổ động viên nhận cái kết đắng khi chạy vào sân ở Cúp Liên đoàn Anh

Một cổ động viên (CĐV) Leicester City đã nhận cái kết đắng sau khi vượt rào an ninh để chạy vào sân trong trận đấu giữa đội nhà với Walsall ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng 25/9 (giờ Việt Nam). CĐV quá khích của Leicester City bất ngờ vượt qua hàng rào an ninh và chạy thẳng vào sân khi trận đấu giữa đội chủ nhà Walsall với "Bầy cáo" vẫn đang diễn ra căng thẳng. CĐV của Leicester City (áo đen) chạy vào sân khi gây rối khi "Bầy cáo" bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng trước đội chủ nhà Walsall (Ảnh: Getty). Tuy nhiên, khi CĐV này có ý định chạy thẳng về phía băng ghế của HLV Steve Cooper để bày tỏ cảm xúc thì anh đã bị cầu thủ David Okagbue của Walsall đốn ngã xuống sân, trước khi lực lượng an ninh kịp thời có mặt và hộ tống anh ta ra khỏi sân. Hậu vệ của Walsall đốn ngã CĐV quá khích khi người này có định lao về phía HLV Steve Cooper (Ảnh: Getty). CĐV bị đốn ngã ra sân trước khi lực lượng an ninh kịp có mặt hộ tống người này rời sân (Ảnh: Getty). Sự cố xảy ra ở phút thứ 73, khi "Bầy cáo" đang trong thế trận hòa không bàn thắng với Walsall, dù đội bóng này chỉ đang chơi ở League Two. Cả hai đội buộc phải đá luân lưu và Leicester City nhờ có bản lĩnh hơn đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trên chấm phạt đền. "Tôi thực sự không nhìn thấy tình huống đó. Nhưng rõ ràng tôi đã nghe thấy tiếng la hét trong đám đông và tôi thừa nhận có chuyện gì đó không hay lắm", HLV Steve Cooper nói về tình huống CĐV gây rối trên sân. "Bạn sẽ không bao giờ nghe thấy tôi tỏ ra thiếu tôn trọng với ý kiến của người hâm mộ về mình. Đó chính là bản chất của một người hâm mộ, họ cần ủng hộ CLB của mình theo cách họ thấy phù hợp. Rõ ràng là tôi phải tạo dựng được uy tín với người hâm mộ ở đây và giành được quyền làm công việc này. Nhưng dù sao thì tôi cũng biết điều đó. Những điều như thế sẽ khiến tôi quyết tâm làm tốt hơn nữa. Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với phản ứng của người hâm mộ", HLV Steve Cooper nói thêm. Trước đó, người hâm mộ Leicester giận dữ đã hô vang: "Cooper, Cooper giải quyết đi" khi đội bóng Ngoại hạng Anh bế tắc trong tấn công trước đội chủ nhà Walsall. Walsall đã loại hai đội bóng League One là Exeter City và Huddersfield Town để lọt vào vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh lần đầu tiên sau 9 năm. Đáng tiếc họ đã phải dừng bước sau loạt sút luân lưu đầy may rủi trước Leicester City.