Cổ động viên bám rào xem buổi tập của tuyển Việt Nam

Nhiều cổ động viên đã có mặt ở ngoài sân Việt Trì (Phú Thọ), bám rào chắn cửa theo dõi buổi tập của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Singapore tại bán kết lượt về ASEAN Cup 2024. Chiều 28.12, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về gặp tuyển Singapore diễn ra vào ngày mai (ngày 29.12). Sức hút của đội tuyển trong những ngày qua đã được thể hiện qua những cơn sốt vé. Ở buổi tập hôm nay, rất đông người hâm mộ cũng có mặt ngoài cổng sân vận động, bám ráo để tận mắt theo dõi tuyển thủ tập luyện. Nhiều cổ động viên lớn tuổi còn mang theo con nhỏ tới sân để xem buổi tập này. Cổ động viên bám rào xem buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: An Nguyên Về phía tuyển Việt Nam, đội chủ nhà vẫn đảm bảo quân số tốt nhất, đặc biệt là các trụ cột như Quang Hải, Xuân Son, Văn Thanh, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Tiến Linh. Riêng tiền đạo Văn Toàn vẫn ở ngoài tập riêng do dính chấn thương. Anh chạy bộ có sự kèm cặp của bác sĩ. Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã cho các học trò thể thể lực trong 30 phút, sau đó chuyển sang phần tập chiến thuật. Tuyển Việt Nam tích cực rèn chiến thuật trước trận bán kết lượt về. Ảnh: Minh Phong Ở buổi họp báo trước trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc, tuyển Việt Nam đã chuẩn bị về các phương án để khắc chế các đường bóng dài, đồng thời cố gắng gây sức ép cho tuyển Singpore. Nhìn chung, các cầu thủ tuyển Việt Nam có tinh thần vui vẻ, thoải mái. Hiện thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có lợi thế rất lớn để có vé vào chơi trận chung kết do đã thắng tuyển Singapore trên sân khách với tỉ số 2-0.Với điểm tựa sân nhà Việt Trì, Xuân Son cùng đồng đội đang rất quyết tâm, sẵn sàng cho trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 gặp tuyển Singapore, diễn ra vào lúc 20h00 ngày mai (29.12).