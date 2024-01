Cố diễn viên Lee Sun Kyun có thể phải đền bù hàng chục tỷ đồng dù đã qua đời

Đối với trường hợp của Lee Sun Kyun, vụ bê bối chất cấm của nam diễn viên đã ảnh hưởng tới 3 đoàn làm phim. Hai bộ phim The Land Of Happiness và Project Silence dù đã quay xong nhưng chưa có lịch chiếu trong khi bộ phim No Way Out phải hoãn quay sau khi scandal liên quan tới nam diễn viên nổ ra.

Theo ước tính của chuyên gia, số tiền đền bù mà cố diễn viên phải chịu có thể lên tới 3 – 5 tỷ won (tương đương 55 – 92 tỷ đồng). Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc không đề cập đến việc nam tài tử có được miễn trừ trách nhiệm sau khi qua đời không hay ai sẽ là người đứng ra trả tiền bồi thường.



