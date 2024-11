Cô dâu Trà Vinh khóc nức nở trong đám cưới, lý do phía sau gây xúc động

Khoảnh khắc đứng trước di ảnh của người cha trong lễ vu quy, cô dâu Trà Vinh khóc đến mức đôi mắt và hai gò má ửng đỏ. Mới đây, video ghi lại cảnh cô dâu khóc nức nở trong lễ vu quy được dân mạng chia sẻ rộng rãi. Video thu hút 3,8 triệu lượt xem, gần 300.000 lượt “thả tim” cùng hàng nghìn lượt bình luận quan tâm. Khoảnh khắc làm lễ xuất giá, đứng trước di ảnh của bố và nhận cái ôm ấm áp từ mẹ, cô dâu bật khóc. Ngay cả khi được mẹ động viên, an ủi, cô dâu vẫn không thể kìm nén cảm xúc, khóc đến đôi mắt và hai má ửng đỏ. Hình ảnh cô dâu khóc nức nở trong ngày cưới khiến người xem xúc động. Ảnh cắt từ clip: Bình Nguyễn Photo Hình ảnh cô dâu rơi nước mắt trong ngày lên xe hoa về nhà chồng không còn xa lạ. Tuy nhiên, cảm xúc trào dâng đến mức khóc nức nở như cô dâu trong video vẫn khiến người xem phải tò mò về lý do. “Không biết cô dâu lấy chồng xa hay có chuyện gì khó nói mà khóc nhiều như vậy”; “Có ai giống mình không, thấy ba bạn ấy đang mỉm cười mừng cho con gái”; “Cô dâu khóc mà vẫn đẹp quá, vẻ đẹp mỏng manh khiến người ta muốn che chở”,... là một số bình luận của cư dân mạng. Cô dâu trong video là Trần Thị Thanh An (SN 1995, quê Trà Vinh). Chú rể là Yeo Yufeng Kelvin (SN 1989, Singapore). Đám cưới của họ diễn ra cuối năm 2023 nhưng video đám cưới gần đây mới được chia sẻ rộng rãi. Gần 1 năm trôi qua nhưng mỗi khi nhớ về khoảnh khắc đặc biệt, Thanh An vẫn xúc động. Điều khiến cô òa khóc nức nở trong lễ xuất giá là tình yêu thương vô bờ của mẹ và nỗi nhớ thương người cha đã khuất. Thanh An hạnh phúc khi tìm được người chồng phù hợp. Ảnh: NVCC An lớn lên trong tình thương và sự cưng chiều của cha. Suốt 3 năm cấp ba học tại trường chuyên ở tỉnh, An luôn được cha đưa đón. Ngày đầu tiên vào TPHCM nhập học đại học, người đưa cô đến trường cũng là cha. Thanh An luôn thầm nhủ, mai này dù xuất giá cũng vẫn sẽ nhớ đến công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ và báo hiếu đủ đầy. Nào ngờ, chỉ sau 3 tháng cô vào đại học, cha cô qua đời vì bạo bệnh. “Ngày làm lễ xuất giá, nghe mọi người nhắc chuyện con gái lấy chồng mà thiếu vắng cha, mình thấy tủi thân nên òa khóc nức nở. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp về cha hiện lên trong đầu, khiến mình không kìm được nước mắt. Cặp đôi đã có 7 năm bên nhau trước khi kết hôn. Ảnh: NVCC Hôm ấy, nhìn vào di ảnh cha, mình thấy cha như đang mỉm cười. Mình tự nhủ, có lẽ cha cũng đang hạnh phúc và an lòng vì con gái yêu quý lấy được người chồng tốt, được yêu thương và chiều chuộng như cha hy vọng”, Thanh An tâm sự. Nhận được cái ôm động viên của mẹ, Thanh An xúc động. Nghĩ đến quãng thời gian một mình mẹ tần tảo nuôi hai con ăn học, dựng vợ gả chồng cho các con, cô thấy thương mẹ vô cùng. “Ngày mình xuất giá, mẹ chỉ nói ‘mong con hạnh phúc vì đó là ước muốn lớn nhất cuộc đời mẹ’. Mẹ mình cũng khóc rất nhiều vào hôm ấy”, An kể. Khoảnh khắc xúc động qua đi, Thanh An trở lại là cô dâu xinh đẹp, vui vẻ. Người thân, bạn bè phấn khởi, mừng cho cô tìm được bến đỗ hạnh phúc. Thanh An và Kelvin yêu nhau 7 năm rồi tiến đến hôn nhân. Năm 2017, khi làm thêm tại một nhà hàng Nhật Bản, cô vô tình gặp Kelvin và ấn tượng với sự điềm đạm của anh. Riêng Kelvin đã trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt cô sinh viên trẻ. Anh thường xuyên đến nhà hàng để có cơ hội gặp mặt cô. Sau 2 tháng tích cực tìm hiểu, cả hai chính thức thành đôi. “Anh ấy là người thông minh, sống tích cực và luôn cho mình lời khuyên quý báu về cuộc sống, công việc. Mình nể phục anh và rung động trước sự quan tâm ân cần của anh”, Thanh An tâm sự. Thanh An luôn thấy tình yêu của mình nồng nhiệt và tươi mới. Cặp đôi vô tư đùa giỡn như hai người bạn thân thiết, dành cho nhau nhiều thời gian để chia sẻ kế hoạch tương lai. Ở bên Kelvin, Thanh An cảm thấy bình yên và với cô, anh như một sự bù đắp tuyệt vời cho những năm tháng thiếu vắng bóng cha.