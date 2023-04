Cô dâu Phú Thọ tiết lộ lời mẹ chồng cũ dặn trước khi về nhà chồng mới

Thương con dâu hơn con gái

Sau ngày cưới, chị Hoàng Bảo An (30 tuổi, xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) không hưởng tuần trăng mật mà vội mở lại tiệm thuốc tây bán hàng.

Nhớ lại chuyện bố mẹ chồng cũ tổ chức lễ cưới cho mình, chị An tủm tỉm cười. Chị rất bất ngờ khi đám cưới của mình được nhiều người biết đến và chúc mừng.

Mẹ chồng cũ khóc rất nhiều trong đám cưới của con dâu Bảo An.

Chị Bảo An nói: “Lễ cưới của tôi vô tình được nhiều người biết đến là do người thân đăng ảnh cưới và thợ trang điểm quay lại clip đăng lên mạng xã hội.

Người trang điểm cũng quay và kể lại câu chuyện đi làm như bao đám cưới khác nhưng không ngờ lại được nhiều người quan tâm”.

Chị An bồi hồi nhớ về 8 năm trước, lần đầu gặp người chồng cũ, hiện đã qua đời do tai nạn lao động. Chỉ sau 1 tháng quen nhau, chị An cảm thấy người đàn ông này hiền lành và tử tế nên quyết định kết hôn.

Thời gian quen quá ngắn ngủi, chị An không có nhiều cơ hội tiếp xúc nhà chồng. Đến ngày cưới, chị vẫn rất lo sợ chuyện mẹ chồng nàng dâu.