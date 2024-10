Cô dâu An Giang nhận quà 100 tỷ, run rẩy nghe chồng nói một câu lúc sinh con

Với cô dâu An Giang, tình yêu thương của chồng và hai bên gia đình dành cho mình là “giải đặc biệt không thời hạn”. Hai bên gia đình trao quà cưới “khủng” Đám cưới của Tuyết Nhi (28 tuổi, quê An Giang) từng “gây bão” trên mạng xã hội vào cuối năm 2022 với số của hồi môn trị giá gần 100 tỷ đồng. Tuyết Nhi và chồng – Samuel Lam (định cư tại Mỹ) tổ chức đám cưới vào tháng 12/2022. Trong ngày cưới, cô dâu An Giang được bố mẹ đẻ trao tặng 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng, theo tỷ giá ngân hàng cuối năm 2022), 1 căn nhà mặt đường trị giá 3 triệu USD (khoảng 70 tỷ đồng, theo tỷ giá ngân hàng cuối năm 2022). Cô dâu An Giang nhận được của hồi môn "khủng" trong ngày cưới Gia đình chú rể cũng không kém cạnh, trao tặng cho cô dâu – chú rể những món quà giá trị như: Vòng tay kim cương 1,5 tỷ đồng, vòng cổ 1,6 tỷ đồng, một cuốn “album” ngập vàng miếng và 2 tấm séc trị giá 5 tỷ đồng. Tổng giá trị quà cưới mà cặp đôi nhận được là hơn 100 tỷ đồng. Đám cưới của Tuyết Nhi và Samuel Lam được tổ chức ở An Giang - quê nhà cô dâu và ở Mỹ - nơi gia đình chú rể định cư. Đám cưới tại Mỹ của Tuyết Nhi khiến nhiều người choáng ngợp khi không gian cưới được trang trí bởi nhiều hoa tươi, đẹp như khu vườn cổ tích. Giải đặc biệt không thời hạn Tuyết Nhi và Samuel Lam có 5 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà. Cặp đôi hiện sống tại Mỹ. Nhi làm nhân viên tổ chức sự kiện cho một công ty, còn chồng cô là giám đốc công nghệ của một tập đoàn. Những hình ảnh đẹp như mơ trong đám cưới của Tuyết Nhi Hôn nhân của Tuyết Nhi rất suôn sẻ. Trước khi kết hôn, cô từng có thời gian sống chung với gia đình chồng nên việc hòa hợp, thích nghi với nếp sống mới không quá khó khăn. Sau khi kết hôn, vợ chồng Nhi chuyển ra ở riêng. Dẫu vậy, cô vẫn nhận được sự quan tâm đầy đủ của bố mẹ chồng. Trước khi có kế hoạch sinh con, Nhi được nhà chồng dẫn đi du lịch nhiều nơi, trải nghiệm nhiều nền văn hóa. Thời điểm Nhi mang bầu, mỗi cuối tuần bố mẹ chồng cô đều ghé thăm và mang cho nhiều đồ ăn bổ dưỡng. Gần 2 năm qua, Nhi luôn biết ơn sự hỗ trợ thầm lặng của nhà chồng, dù họ không thường xuyên nói những lời ngọt ngào nhưng luôn dành cho tổ ấm nhỏ của cô điều tốt đẹp. Tuyết Nhi được chồng yêu thương, cưng chiều hết mực Tháng 9/2024, Nhi hạ sinh con gái đầu lòng, đặt tên thân mật là Sophia. Trong suốt thai kỳ, cô được một bác sĩ theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe. Khi sinh nở, cô được gia đình chồng chuẩn bị cho một phòng riêng ở bệnh viện có tiếng tại Mỹ, đảm bảo quá trình “vượt cạn” an toàn. “Suốt thai kỳ, mình được bố mẹ chồng chăm chút cẩn thận. Trong ngày sinh nở, ba chồng đã gọi điện đến bệnh viện, nhờ cậy các bác sĩ chăm sóc mình chu đáo. Trước đó 1 tháng, ba mẹ mình ở Việt Nam cũng sang Mỹ, cùng mình đón con gái đầu lòng. Với mình, sự quan tâm, yêu thương của hai bên ba mẹ là giải đặc biệt không có thời hạn”, Nhi chia sẻ. Tình yêu Tuyết Nhi nhận được từ chồng cũng vẹn tròn. Samuel Lam là người chồng tâm lý, có trách nhiệm, luôn cư xử một cách ôn hòa trong mọi tình huống. Sau đám cưới cổ tích, cặp đôi luôn dành mỗi cuối tuần để hẹn hò. Nhi được chồng đưa đi du lịch ở nhiều nơi để có tâm lý thoải mái trước khi bước vào cuộc sống bỉm sữa. “Chồng mình đã học rất nhiều về cách làm ba và việc chuẩn bị cho vợ ‘vượt cạn’... Ngày mình chuyển dạ, một tay anh lo tất cả vì đã có kiến thức đủ đầy. Khoảnh khắc con chào đời, anh thốt lên ‘con có má lúm đồng tiền giống em kìa’ khiến mình vừa hồi hộp vừa run rẩy xúc động. Những ngày sau đó, anh chăm sóc vợ con chu đáo khiến mình an tâm”, Nhi kể. Cô đang tận hưởng niềm vui làm mẹ Bản thân Nhi khi bước vào hành trình làm mẹ có lúc thấy ngợp. Cô từng buồn và thất vọng khi không có đủ sữa mẹ cho con. Tuy nhiên, khi được bác sĩ giải thích và hai bên gia đình động viên, Nhi dần điều chỉnh tâm lý để mọi thứ tốt lên. Giờ đây, Nhi đang từng ngày tận hưởng niềm vui làm mẹ. Với cô, một tổ ấm trọn vẹn, đủ đầy là điều quan trọng hơn tất cả. Cô biết ơn khi trong mỗi dấu mốc trọng đại của cuộc đời đều có chồng và hai bên gia đình đồng hành, ủng hộ. Ảnh: NVCC