'Cò đất' nhộn nhịp quanh bệnh viện nghìn tỷ đắp chiếu ở Hà Nam

Trong khi Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam rơi vào cảnh tĩnh lặng, tiêu điều thì xung quanh Dự án nhà ở dành cho cán bộ, bác sỹ của hai bệnh viện này lại nhộn nhịp “ cò đất ” . Các lô đất tại dự án được những người môi giới rao báo từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng/m2. Dự án nhà ở chocán bộ, bác sỹ được rao bán 80 triệu đồng/m2 Trái ngược với sự hoang vắng, tiêu điều tại hai dự án bệnh viện nghìn tỷ, là khung cảnh nhộn nhịp giữa ‘cò đất’ và nhà đầu tư tại Dự án Hạ tầng Kỹ thuật Khu nhà ở cho cán bộ, bác sỹ của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai. Nhiều ngôi nhà hoàn thiện, gắn tấm biển quảng cáo với các tên gọi “Trung tâm nhà đất, bất động sản” kèm số điện “mọc lên” tại nhiều thửa đất thuộc Dự án nhà ở cán bộ, bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức. Những người môi giới không ngần ngại đưa ra lời chào mời hấp dẫn cho các lô đất có diện tích từ 70m² đến 140m², với giá từ 28 triệu đồng/m² cho tới 70 triệu hoặc 80 triệu đồng/m², tùy thuộc vị trí. Những người này quảng cáo rằng, nhiều thửa đất mặt tiền ở vị trí lô góc gần Bệnh viện Bạch Mai sẽ có giá cao hơn so với các tuyến đường nhánh và khu vực cạnh Bệnh viện Việt Đức. Chúng tôi gặp Bình – một người môi giới nhà đất tại dự án. Theo lời anh ta, khu đất gần Bệnh viện Bạch Mai có giá cao hơn, bởi cơ sở y tế này đã từng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 vào năm 2020. Ngược lại, Bệnh viện Việt Đức vẫn chưa có hoạt động khám chữa bệnh nào, dẫn đến những thửa đất xung quanh khu vực này có giá thấp hơn. “Dự án nhà ở cho y bác sỹ không chỉ tạo ra nơi an cư cho cán bộ y tế mà còn trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản tại thành phố Phủ Lý. Khi Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đi vào hoạt động, sẽ kéo theo hàng loạt dịch vụ như nhà hàng, quán ăn và nhà nghỉ, đem lại lợi nhuận cao, lúc đó có muốn mua cũng khó”, Bình phân tích lý do vì sao nên “xuống tiền” đầu tư vào đây. Vừa dứt chuyện với Bình, thì ngay lập tức một ‘cò’ tên Quý cũng nhanh chóng "bắt sóng", theo sát chúng tôi để chèo kéo và mời chào, giới thiệu về các thửa đất trong dự án mà mọi người đang đầu tư, với giá từ 40 triệu đến 70 triệu đồng/m2 tuỳ vị trí. Cảnh cò đất nhộn nhịp xung quanh dự án nhà ở y bác sỹ tại Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai ở Phủ Lý, Hà Nam, phản ánh sức hút của thị trường bất động sản đang phát triển tại đây. Ngược lại với những người cò đất đang hồ hởi chèo kéo khách, chị B., một người bán trà đá, lại tỏ ra lo lắng “chuyện bao đồng” về việc đất dành cho y bác sỹ cất nhà ở đã bán hết thì lúc bệnh viện đi vào hoạt động họ sẽ ở đâu, liệu còn y bác sỹ nào về đây công tác, phục vụ, chăm sóc bệnh nhân khi không có nơi ăn, chốn ở ổn định?. Dự án không qua đấu thầu Năm 2016, UBND tỉnh Hà Nam, đã ban hành Quyết định số 657 và Quyết định 880 về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho Khu nhà ở cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại thành phố Phủ Lý. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 175.472,89 m2 và dự kiến sẽ phục vụ cho khoảng 3.500 người (4 người/hộ). Dự án này do Bệnh viện Bạch Mai là chủ đầu tư. Theo quyết định trên, khu nhà ở hỗn hợp cao tầng sẽ bao gồm hai đơn nguyên nằm ở phía Đông Nam, dọc theo tuyến đường 31m kết nối với đường QL21B mới. Liên quan đến dự án nhà ở y, bác sỹ nêu trên, năm 2023, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý đất đai và đầu tư xây dựng tại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2018, chỉ rõ nhiều dự án nhà ở tại tỉnh Hà Nam đã chọn nhà đầu tư mà không thông qua đấu thầu, trong đó có Dự án Hạ tầng Kỹ thuật Khu nhà ở cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai. Tại kết luận thanh tra, TTCP đã chỉ ra nhiều tồn tại và vi phạm trong việc thu hồi, giao đất và cho thuê đất cho các dự án. TTCP cho biết, trong giai đoạn từ ngày 27/12/2015 đến hết năm 2016, UBND tỉnh Hà Nam đã giao đất và cho thuê đất mà không yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ, vi phạm Luật Đầu tư 2014 và Nghị định số 118/2015 của Chính phủ. Từ kết quả thanh tra, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Hà Nam rà soát việc xác định tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các dự án có vi phạm, đặc biệt là những dự án không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc không đấu giá quyền sử dụng đất. Về những tồn tại và thiếu sót tại dự án nêu trên, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Thanh tra tỉnh Hà Nam cho biết, UBND tỉnh Hà Nam đã phê duyệt quy hoạch khu nhà ở cho cán bộ, bác sĩ theo Quyết định số 657. Tuy nhiên, vào năm 2022, để thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ liên quan đến dự án này (theo kết luận số 2211), UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Hội đồng Giá đất của tỉnh xác định lại tiền sử dụng đất đối với dự án. Cụ thể, theo Quyết định số 684 ngày 22/6/2023, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 phải nộp số tiền sử dụng đất là 26,979 tỷ đồng. Về câu hỏi bao nhiêu trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực tế việc chuyển nhượng diễn ra như thế nào, Thanh tra tỉnh Hà Nam cho rằng vấn đề này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Phủ Lý. Minh Đức