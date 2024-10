Cò bay lượn, đậu trắng đầm nước bên vịnh Lăng Cô

Vào mùa chim di cư, có hàng trăm nghìn con cò bay về trú ngụ tại khu vực đầm Lập An, ở vịnh Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Ngày 24/10, tại khu vực bờ đầm Lập An sát với núi Bạch Mã, thuộc Tổ dân phố An Cư Tây (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) có hàng nghìn cá thể cò trắng bay lượn, tạo nên khung cảnh khá đẹp mắt. Từng đàn cò bay lượn sát mặt nước, đậu trên hệ thống cọc gỗ do người dân đóng xuống đầm để nuôi hàu, trên chòi canh và cả khu rừng ở núi Bạch Mã. Đàn cò trắng đậu kín một góc đầm Lập An (Ảnh: Vi Thảo). Một người dân địa phương cho biết, hàng năm, khi mùa mưa bão bắt đầu, từng đàn chim di cư đến các lùm cây, vùng ngập nước tại vịnh Lăng Cô, một trong những vịnh đẹp nhất thế giới để trú ngụ. Đàn chim thường trú ngụ tại khu đầm Lập An đến hết mùa mưa bão. Điều đáng nói là khi đàn cò về trú ngụ nhiều cũng là thời điểm những người chuyên đặt bẫy để săn bắt chim trời hoành hành. Có mặt tại một cánh đồng thuộc tổ dân phố Hói Mít (giáp ranh với An Cư Tây, cùng thuộc thị trấn Lăng Cô), nhóm phóng viên phát hiện có nhiều cò giả bằng xốp được giăng ra để lừa bắt cò thật. Các đối tượng đặt bẫy ngồi canh bên cạnh khu cò giả này. Cò trắng về trú ngụ trên đầm Lập An (Ảnh: Vi Thảo). Ông Hoàng Trọng Huy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), cho biết địa phương thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nạn đặt bẫy săn bắt chim trời. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Ông Huy thừa nhận dù cơ quan chức năng đã thường xuyên tổ chức ra quân kiểm tra, nhưng nạn đặt bẫy, nhất là dùng cò giả và que dính nhựa, lưới để bắt chim trời chưa bị xử lý triệt để. Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc khẩn trương kiểm tra, tháo gỡ bẫy cò tại khu vực tổ dân phố Hói Mít nói riêng, các địa điểm có nhiều chim trời về trú ngụ nói chung, bảo đảm môi trường cho động vật hoang dã tồn tại, phát triển.