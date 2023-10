Có 1,7 tỷ USD, Kim Kardashian vẫn sợ bị đánh giá thấp kém

Kim Kardashian hiện có khối tài sản lên tới 1,7 tỷ USD, nhưng cô vẫn không ngừng làm việc. Kim tiếp tục xuất hiện trong các chương trình thực tế, không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh, tìm cách kiếm về nhiều tiền hơn từ các nguồn thu đa dạng.



Kim Kardashian xuất hiện trên trang bìa tạp chí kinh doanh Fortune (Ảnh: Fortune).

Kim vừa tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô trở nên tham vọng và không muốn dừng lại bởi cô luôn cảm thấy rằng mình bị mọi người đánh giá thấp kém.

Trong nền công nghiệp giải trí thế giới hiện nay, Kim Kardashian được nhìn nhận là một trong những phụ nữ tham vọng nhất, giàu có nhất. Cô sở hữu khối tài sản lớn được gây dựng nên từ nhiều nguồn thu.

Vốn được biết đến bắt đầu từ việc bị lộ clip "nóng" hồi năm 2007, ngay sau đó, Kim đã cùng các thành viên trong gia đình xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Kể từ đó đến nay, danh tiếng và thành công mà Kim Kardashian có được vẫn là đề tài gây tranh cãi.