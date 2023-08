Your browser does not support the video tag.

Clip tai nạn bất ngờ và nguy hiểm vì cửa kính khiến dân mạng rùng mình (Video: Weibo).

Theo truyền thông địa phương, nữ bác sĩ bị choáng nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ ở đầu. Còn người phụ nữ mở cửa bị những vết thương ngoài da do kính vỡ gây ra, nhưng không quá nghiêm trọng.

Thông tin trên camera giám sát cho thấy sự việc xảy ra từ giữa tháng 7 vừa qua, nhưng đoạn clip mới được chia sẻ lên mạng xã hội gần đây. Đoạn clip đã nhanh chóng gây sốt sau khi được đăng lên mạng.