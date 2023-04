Clip nhảy 'See tình' của Moonbin (Astro) trước khi qua đời gây sốt

Hiện, clip nhảy theo ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh của Moonbin đang gây sốt trên mạng xã hội khi đạt 6 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận. Trong clip, Moonbin biểu hiện vui vẻ, tận hưởng không khí của sự kiện và không hề có bất cứ dấu hiệu bất thường nào.

Clip ghi lại màn nhảy cover ca khúc "See tình" của Moonbin đạt gần 6 triệu người xem và thu hút nhiều bình luận

Trước khi mất, nam ca sĩ sinh năm 1998 vẫn thực hiện lịch trình, tham dự các sự kiện bình thường. Trong bức ảnh quảng cáo cuối cùng, anh mỉm cười tươi tắn. Vào sáng 19/4 (ngày anh qua đời), Moonbin còn tham gia mạng xã hội Weverse và gửi lời chào người hâm mộ. 2 ngày trước khi mất, Moonbin vẫn quay clip vũ đạo Rover cùng Ian - đàn em cùng công ty, thuộc nhóm nhạc tân binh LUN8.

Xem lại những bức ảnh tươi sáng, đầy năng lượng của Moonbin, nhiều khán giả không khỏi xót xa trước sự ra đi đột ngột của nam thần tượng. Nam ca sĩ sinh năm 1998 chính thức ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc Astro vào năm 2016. Trước đó, anh từng tham gia đóng phim và một diễn viên nhí được yêu thích tại Hàn Quốc.