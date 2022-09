Clip: Kinh hoàng sức gió bão Noru khi vào đất liền dù đã giảm 2 cấp

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vào hồi 4h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ vĩ bắc; 108,3 độ kinh đông, nằm ngay trên bờ biển giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Cường độ cấp 11 (103 - 117 km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Quảng Nam: Mất điện diện rộng, 3 người mắc kẹt trên tàu

Thông tin từ Thanh Niên, vào lúc 2h30 ngày 28/9, đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng tiếp cận 3 ngư dân bị mắc kẹt trên thuyền trong khu vực neo đậu của Hải Đội 2 (xã Tam Hiệp, H.Núi Thành).

Trước đó, nhằm đảm bảo an toàn trước khi bão số 4 đổ bộ, 2 ngư dân nói trên đã được các đơn vị chức năng vận động, đưa lên bờ tránh trú. Tuy nhiên, sau đó các ngư dân quay trở lại thuyền.

Đến khoảng 0h30 cùng ngày, những người này thấy gió mạnh, nổ máy để điều chỉnh ghe thì lực lượng Hải đội 2 phát hiện nhưng hiện không thể tiếp cận do gió quá lớn.

“Thời điểm này gió cấp 11, 12 nên không ai dám ra ngoài. Chúng tôi đang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nắm, theo dõi. Khi có thông tin mới sẽ cung cấp thêm”, đại tá Mẫn nói.