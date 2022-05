Clip: Khoảnh khắc tên cướp bịt kín mặt, xông vào cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Hoảng sợ, nhân viên tại quầy giao dịch đã nấp dưới bàn và ấn chuông báo động. Nghe tiếng chuông, tên cướp sợ hãi, bỏ chạy ra ngoài.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc tên cướp xông vào ngân hàng