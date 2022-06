Clip: Giây phút xe tải lật nghiêng, đè bẹp xe con khiến 3 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Chiều 4/6, đại diện UBND huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình) xác nhận trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Bảo Hiệu vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 1 người nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h chiều cùng ngày, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Bảo Hiệu (huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình).