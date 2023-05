CLIP: Gây mê chó Pitbull cắn chết người, tiếp cận khám nghiệm điều tra

Báo cáo nhanh của Công an TP Dĩ An cho hay, anh N.M.T (SN 1982) và vợ là chị T.T.T.T (SN 1979) sống chung với bà Đặng Thị Vân (SN 1941) tại đường Thống Nhất (phường Bình Thắng, TP Dĩ An). Hai vợ chồng nuôi 2 con chó Pitbull và Becgie trong chuồng sắt để trước sân.

Vào tối 17/5, chị T đưa chó Pitbull ra ngoài cho ăn thì đúng lúc bà Vân ngồi trong nhà nói vọng ra ngoài. Bất ngờ con chó Pitbull lao từ sân vào nhà cắn vào vùng đầu bà Vân khiến nạn nhân gục xuống đất.