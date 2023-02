Clip: Đang đi đường, người phụ nữ bị trâu 'điên' húc vỡ gan

Your browser does not support the video tag.

Chị T. cho biết: "Sáng 28 Tết, tôi đi chợ mua đồ ăn về cho gia đình. Khi tôi đang đi trên đê, đoạn gần ngã ba giao giữa thôn Cổ Điển và Yên Hà bỗng có một con trâu chạy tới. Nó lao vào người phụ nữ đi phía trước nhưng bị trượt và đổi hướng sang tôi.

Ngay khi nhìn thấy con trâu lao trượt người phía trước, tôi dừng xe tắt máy, định bỏ chạy nhưng không kịp. Tôi bị trâu hất ngã ra đường. Tôi cố bò dậy không ngờ con trâu lại tiếp tục lao tới hất tung tôi lên như trong clip".