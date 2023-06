CLIP: Cảnh báo thủ đoạn cướp tài sản tại các tiệm vàng

Your browser does not support the video tag.

Clip Cảnh báo thủ đoạn vờ hỏi mua vàng rồi cướp giật tài sản

Theo đó, Công an huyện Chợ Gạo bắt giữ Ngô Thanh Trang (SN 1998; ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo) - đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng Ngọc Minh.