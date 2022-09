Clip: Cận cảnh sức công phá khủng khiếp của bão Noru ở Quảng Trị

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, khi tiếp bão số 4 bờ, gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13, thời gian lưu gió có thể là 10-12 tiếng; thời điểm ảnh hưởng của bão từ chiều tối nay; thời điểm nguy hiểm nhất trên đất liền vào khoảng 21-22h tối nay đến 4-5h sáng (28/9).

Đến 18h hôm nay, tâm bão Noru cách đất liền gần 200 km, nhưng rìa cơn bão đã vào miền Trung, giật sập nhiều ngôi nhà cấp 4, hơn 10 người bị thương.

Tuy chưa vào sâu trong đất liền, nhưng theo ghi nhận của người dân Quảng Trị, gió lớn và mưa to đã bắt đầu hàng tiếng đồng hồ. Nhiều cây cối, nhà cửa đã không thể chống chọi lại được sức công phá.

Bão chưa vào, nhiều nhà ở Quảng Trị đã bị đổ sập

Khoảng 15h30, lốc xoáy bắt đầu cuốn qua thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh. Cơn lốc kéo dài khoảng 3 phút, khiến mái nhà đổ sập tạo tiếng nổ như bom. Người dân hoảng loạn vào nhà trú ẩn. Ít phút sau, mái nhà bị gió lốc dỡ hoàn toàn, xung quanh là khung cảnh đổ nát.