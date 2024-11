Clip: 1 Anh Trai bị khán giả cưỡng hôn gây phẫn nộ

Nhìn hành động của khán giả này khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip Erik bị khán giả hôn bất ngờ khi đang đi diễn. Theo đó, nam ca sĩ hóa trang thành Bruno Mars và có mặt ở một trường Đại học để trình diễn trong dịp Halloween. Trong đoạn clip được dân mạng chia sẻ, Erik đã xuống dưới sân khấu giao lưu cùng khán giả. Nam ca sĩ bị đông đảo fan vây quanh đến mức di chuyển khó khăn và phải nhờ ekip hỗ trợ để bắt tay, chụp ảnh cùng fan. Gây chú ý, trong lúc Erik giao lưu thì một cô gái đứng gần đó bất ngờ chồm tới và hôn lên má của nam ca sĩ. Qua đoạn clip, có thể thấy Erik cũng chưa định thần được tình huống bất ngờ này. Trong khi đó, nhiều người quay lại khoảnh khắc của Erik, nam ca sĩ không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của vị khán giả. Sau khi đoạn clip được chia sẻ lên Threads, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc trước hành động cưỡng hôn của vị khán giả nữ. Nhiều người cho rằng dẫu biết người hâm mộ nào cũng sẽ dành sự yêu thương đặc biệt cho thần tượng khi gặp ngoài đời thực nhưng hành động thái quá như việc cưỡng hôn là vượt quá giới hạn. Your browser does not support the video tag.

Clip Erik bị khán giả nữ cưỡng hôn trong lúc xuống dưới sân khấu giao lưu (Nguồn: pea.1403)

Nhiều người hâm mộ không khỏi bức xúc thay Erik Sau Anh Trai Say Hi, Erik cùng với nhiều nghệ sĩ nam có lượng fan tăng lên đáng kể. Sau chương trình, các Anh Trai liên tục chạy show và đi đến đâu cũng được fan nhiệt tình chào đón. Tuy nhiên bên cạnh đó, một vài người gặp phải vài tình huống nhạy cảm khi giao lưu với khán giả. Trước Erik bị fan cưỡng hôn, Captain Boy cũng bị khán giả sàm sỡ trong lúc trình diễn. Cụ thể, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Captain Boy đang say mê hát hò, nhún nhảy thì bị đám đông "đụng chạm" cơ thể. Clip này được quay lại khi nam ca sĩ biểu diễn ở một sự kiện trường học, nam rapper tiến về gần phía rìa sân khấu để giao lưu thì bị một vài khán giả đưa tay vào bên trong áo khiến người xem phải phẫn nộ. Hành động này xảy ra quá nhanh và bất thình lình, lại ngay lúc Captain Boy đang hát nên anh đã không kịp phản ứng phòng vệ. Đây là hành vi bất lịch sự, phản cảm của khán giả đối với nghệ sĩ, cần lên tiếng cảnh báo, bài trừ. Một số người hâm mộ thể hiện sự bức xúc vì ban tổ chức, đội bảo vệ sơ suất, thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ nghệ sĩ ở những sự kiện công khai. Liên quan đến sự việc này, đại diện Captain Boy chia sẻ với chúng tôi: "Sự kiện này đông người, phòng tổ chức nhỏ và sân khấu bị thấp nên các bạn đã chồm lên sân khấu xin cái khăn của Captain. Sau đó, bên an ninh của trường có cho người đứng rào sân khấu, mà bị chen đè lên. Sau khi biểu diễn bài đầu thì ekip có nhắc nhở thêm, phía trường có cho thêm người rào quanh sân khấu, và nhờ bạn MC nhắc nhở mọi người, kéo Captain lùi lại chứ không phải quấy rối".

Cư dân mạng phẫn nộ, bức xúc vì những người này đưa tay vào bên trong áo, đụng chạm quá giới hạn với Captain Boy Trước Erik và Captain Boy, nhiều nghệ sĩ Việt cũng gặp tình huống tương tự khi biểu diễn ở các sự kiện công khai, đa dạng đối tượng khán giả. Đơn cử như vụ S.T Sơn Thạch bị khán giả biến thái đụng chạm vùng nhạy cảm khi đang hát từng gây xôn xao. Cách đây nhiều năm, Đông Nhi, Mỹ Tâm, Bảo Thy, Noo Phước Thịnh... cũng gặp sự cố tương tự khi khán giả bất ngờ tràn lên sân khấu và có những hành động thể hiện tình cảm quá khích. Theo Người Đưa Tin