Chuyện tình như cổ tích của cựu Idol kết hôn với chàng YouTuber ngồi xe lăn

YouTuber Park We tìm được hạnh phúc trọn vẹn bên người bạn gái xinh đẹp, chu đáo, sau 10 năm gặp tai nạn nghiêm trọng và mất khả năng đi lại. Vừa qua, cựu thành viên nhóm Secret Song Ji Eun (34 tuổi) và YouTuber Park We (36 tuổi) đã tổ chức lễ cưới ở Gangnam (Seoul, Hàn Quốc) trước sự chứng kiến và chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè. Nhiều khách mời tham dự mô tả buổi lễ diễn ra "như trong truyện cổ tích". Đám cưới cũng có sự góp mặt của một số khách mời nổi tiếng như Jeon Hyun Moo, Lee Soon Yi và Jo Hye Ryun.

Ngày 9/10 vừa qua, nữ ca sĩ Song Ji Eun, cựu thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Secret, đã chính thức tổ chức hôn lễ với YouTuber Park We tại Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: IG. "10 năm trước, sở dĩ tôi không nản lòng khi bị bại liệt là nhờ sự hiện diện của Chúa. Hôm nay, sau 10 năm, tôi biết ơn vì có Song Ji Eun đã trở thành người bạn đời. Chúng tôi sẽ cùng chung sống, dành phần đời còn lại của mình cho nhau. Trước mặt tất cả người tôi yêu thương, tôi cam kết sẽ yêu Song Ji Eun đến hết cuộc đời", Park We xúc động chia sẻ trong ngày trọng đại. Trước hôn lễ 13 ngày, cặp đôi đã hoàn tất việc đăng ký kết hôn. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, bao gồm các thành viên nhóm Secret như Jun Hyo Seong và Jung Ha Na, đã đến chúc mừng Song Ji Eun trong ngày cưới. Nữ ca sĩ Noeul cũng gửi lời chúc phúc tới cặp đôi: "Ji Eun xinh đẹp, chúc mừng cuộc hôn nhân của bạn. Chúc bạn mãi mãi hạnh phúc". Hôn lễ của Song Ji Eun và Park We thực sự là một sự kiện được nhiều người mong đợi và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Park We là một YouTuber nổi tiếng tại Hàn Quốc, với kênh YouTube mang tên Weracle có khoảng 890.000 người đăng ký. Năm 2014, anh gặp phải tai nạn nghiêm trọng khiến anh bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, Park We không bao giờ từ bỏ hy vọng. Anh đã thành lập kênh YouTube để chia sẻ câu chuyện của mình, khích lệ những người khuyết tật khác và lan tỏa thông điệp sống tích cực. Với nội dung mang tính nhân văn cao, kênh YouTube của Park We đã thu hút được sự quan tâm và yêu mến từ đông đảo khán giả. Song Ji Eun, sinh năm 1990, từng là thành viên của nhóm nhạc nữ Secret và bắt đầu sự nghiệp từ năm 2009. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2016, cô tiếp tục hoạt động trong làng giải trí với vai trò ca sĩ solo và diễn viên. Năm 2022, Song Ji Eun gia nhập công ty giải trí của chồng là WeracleFactory, nơi hiện chỉ quản lý hai nghệ sĩ là Park We và Song Ji Eun. Song Ji Eun và Park We được coi là một trong những cặp đôi đặc biệt và truyền cảm hứng trong làng giải trí Hàn Quốc. Chuyện tình của họ bắt đầu công khai vào tháng 12 năm ngoái và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ. Park gặp Song vào năm 2022 khi đi nhà thờ. Lúc đó, cựu idol dường như dành tình cảm đặc biệt cho chàng trai ngồi xe lăn từ cái nhìn đầu tiên. Thời gian đầu, khi Park hỏi liệu cô có thấy ngại đi khi cùng một người ngồi xe lăn như anh, Song trả lời "không hề, em rất thoải mái". Thậm chí, khi chia sẻ trong một chương trình truyền hình, Song còn hóm hỉnh cho biết thông thường khi hẹn hò, các cô gái thường phải đi giày cao gót hay mặc đồ điệu đà, gặp nhiều bất tiện nếu đi bộ trên những con đường hay vỉa hè không bằng phẳng. Khi hẹn hò với Park, cô không cần bận tâm điều đó bởi cả hai thường chỉ chọn những con đường xe lăn có thể di chuyển, giúp cô thoải mái hơn khi đi bộ. Một ngày trước lễ cưới, Song Ji Eun đã chia sẻ niềm hạnh phúc của mình trên trang cá nhân: "Niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi là được ở bên anh Park We. Tình yêu đã hàn gắn và hoàn thiện những bước đi của hai chúng tôi. Hy vọng chúng tôi sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ và lời chúc mừng từ các bạn trong hành trình mới này". Chuyện tình đẹp như cổ tích của Song Ji Eun và Park We đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là thông điệp về tình yêu, sự kiên nhẫn và niềm tin vào cuộc sống mà cả hai đã cùng nhau chia sẻ. Cặp đôi cũng thường xuyên gặp gỡ người trong cộng đồng khuyết tật, ung thư hay tham gia các chương trình cộng đồng để truyền năng lượng tích cực. Park We cũng là đại sứ cho các dự án thiện nguyện hay hoạt động của UNICEF tại Hàn Quốc. Đầu tháng 8, nam YouTuber chia sẻ loạt ảnh cầu hôn thành công bạn gái. Trong video được ghi lại, anh khiến nửa kia bất ngờ khi xuất hiện với nhẫn và hoa, đọc bức thư chuẩn bị từ trước. Cả hai đều không kìm được nước mắt xúc động. "Anh nghĩ mình đã nói với em là "hãy cưới anh" cả nghìn lần rồi và hôm nay anh sẽ nói thêm lần cuối. Anh chắc chắn em là người đặc biệt đối với anh", Park bày tỏ. Theo Người Đưa Tin