Chuyện tình gần chục năm của cặp đôi tài tử và nữ đại gia hàng đầu xứ Hàn

Lee Jung Jae là cái tên nổi tiếng của điện ảnh xứ Hàn từ những năm 1990. Anh không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp, chiều cao ấn tượng mà khả năng diễn xuất cũng được giới phê bình thừa nhận qua nhiều giải thưởng nghệ thuật của Hàn Quốc.



Lee Jung Jae là một trong những tài tử thế hệ 7X nổi tiếng nhất làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Với khán giả Việt Nam, Lee Jung Jae không phải là một cái tên xa lạ. Anh từng chiếm cảm tình các fan nữ tại Việt Nam qua bộ phim truyền hình Cảm Xúc, phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên phát sóng tại Việt Nam, mở ra kỷ nguyên phim truyền hình Hàn Quốc trên màn ảnh nhỏ Việt.

Năm 2022, Lee Jung Jae nổi tiếng toàn cầu khi vào vai người đàn ông vô gia cư Seong Gi Hun nghiện cờ bạc, ngập đầu nợ nần trong bộ phim truyền hình Trò Chơi Con Mực (Squid Games).

Trò Chơi Con Mực giành nhiều giải thưởng truyền hình quốc tế, trở thành một trong những tác phẩm truyền hình có nhiều người xem nhất năm 2022 trên nền tảng Netflix. Một trong những yếu tố làm nên thành công của bộ phim chính là diễn xuất của Lee Jung Jae.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực điện ảnh, tài tử sinh năm 1973 còn mát tay trong mảng kinh doanh. Anh mở chuỗi nhà hàng, công ty bất động sản, công ty quản lý diễn viên mang tên Artist Company cùng bạn thân Jung Woo Sung. Artist Company là mái nhà của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xứ Hàn như Go Ah Ra, Kim Eui Sung, Go Ah Sung, Park So Dam, Yeom Jung Ah, ESom, Bae Seong Woo…

Khối tài sản của Lee Jung Jae không được công bố chính xác, nhưng theo truyền thông Hàn Quốc, nó được ước tính lên đến hàng chục triệu won (tương đương hàng nghìn tỷ đồng).



Lee Jung Jae nổi danh toàn thế giới sau thành công của bộ phim "Trò Chơi Con Mực" (Ảnh: Getty Images).

Chuyện tình kín tiếng và tiêu tốn giấy mực cùng nữ đại gia xinh đẹp