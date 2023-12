Chuyến phượt Hà Giang tự túc 4 ngày 4 đêm bằng xe máy

Chiêm ngưỡng cảnh quan Hà Giang hùng vĩ.

Anh chàng quê ở Vĩnh Phúc (sinh sống và làm việc tại Hà Nội) đã lựa chọn đi Hà Giang bằng xe máy ngay từ đầu, vì muốn chủ động và linh động hơn trong việc đi lại. Tuy mệt hơn một chút nhưng thu lại được nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn.

Đặt chân đến mảnh đất “đá nở hoa”, nam du khách hoàn toàn bị ấn tượng bởi con người rất gần gũi và thân thiện. Hà Giang còn đẹp bởi những sắc màu văn hoá của người dân bản địa, phong cảnh trên cả tuyệt vời, núi non hùng vĩ, non sông nước biếc và những con đường uốn lượn quanh co bên sườn núi đá tạo nên khung cảnh làm say đắm lòng người.

Anh chàng đã đi tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng ở Hà Giang cũng như không quên lưu lại những tấm ảnh đẹp, khoảnh khắc đáng nhớ. Trần Văn Chung đã đến cột mốc số 0, Nhà của Pao, làng Lô Lô Chải, cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, chợ đêm Mèo Vạc và còn rất nhiều địa điểm đẹp khác.

Du khách đặt chân đến Lũng Cú.

Du khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Hà Giang có nhiều nơi chụp ảnh đẹp.