Chuyện oái oăm của tài xế trong "cơn bê bối đăng kiểm"

Trong bối cảnh một số Trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các Trung tâm khác nâng cao vai trò trách nhiệm, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu kiểm định phương tiện của nhân dân, doanh nghiệp. Đối với phương tiện có các hạng mục kiểm tra được đánh giá thuộc khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng, không ảnh hưởng tới an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, các đơn vị đăng kiểm được yêu cầu vẫn cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định hiện hành. Cục cũng đã nêu rõ các hạng mục "độ, chế" vẫn được đăng kiểm.

Qua các thông tin đã được công bố, chúng ta có thể thấy nổi lên một số vấn đề đối với đăng kiểm xe cơ giới hiện nay.

Đầu tiên là vụ việc đã làm lộ ra lỗ hổng rất lớn trong quy trình giám sát, kiểm tra hoạt động của các trung tâm đăng kiểm. Một số lượng rất lớn phương tiện đã bị bỏ qua lỗi vi phạm trong một thời gian dài mà không bị phát hiện.

Vấn đề thứ hai là câu hỏi về công đoạn lưu trữ hồ sơ và kết nối hệ thống từ các trung tâm đăng kiểm về Cục Đăng kiểm. Việc này nếu ứng dụng tốt công nghệ nhằm lưu trữ trực tuyến, kết nối về một cơ sở dữ liệu chung sẽ giúp cơ quan chức năng thuận tiện trong theo dõi, quản lý hồ sơ phương tiện; đồng thời lái xe, chủ xe cũng tránh được phiền phức khi muốn đăng kiểm ở nơi thuận tiện nhất. Áp dụng công nghệ giám sát cũng chống được tình trạng xe không được cấp giấy chứng nhận ở trung tâm này nhưng lại tìm ra cách lách luật tại một trung tâm khác.

Việc nhân viên các trung tâm đăng kiểm áp quy định một cách máy móc chính là thứ gây bức xúc nhất trong những ngày qua do tạo nên tình trạng ùn ứ xe cộ. Điều đó đặt ra vấn đề thứ ba về vai trò của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Đó là đăng kiểm có nhiệm vụ xác nhận tính an toàn của các phương tiện khi tham gia giao thông hay có nhiệm vụ kiểm soát xe còn "zin - nguyên bản" hay không? Theo danh mục các nội dung cần kiểm định đối với một phương tiện, ưu tiên hàng đầu là giữ xe nguyên bản, không thay đổi về phụ tùng, phụ kiện. Nghị định 139 nêu rõ kiểm định xe cơ giới là việc kiểm tra định kỳ về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Nhưng giờ đây, ở nhiều trung tâm đăng kiểm, nếu xe không còn "zin" thì dù có an toàn đến mấy cũng bị từ chối cấp chứng nhận.