Chuyện muôn thuở mỗi mùa từ thiện

Ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, một số nghệ sĩ đã cố tình che số tiền ủng hộ nhưng vẫn bị đặt điều, đặt lên bàn cân so sánh. Khi các bản sao kê số tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng thiên tai được Mặt trận tổ quốc (MTTQ) công khai, nhiều trường hợp thiếu trung thực bị phát hiện, các sao Việt cũng không nằm ngoài vòng nghi vấn của một bộ phận cư dân mạng. Hà Anh Tuấn cũng không tránh khỏi việc bị “check VAR” MC Trấn Thành ủng hộ nhưng che con số khiến nhiều người tò mò. Ngay sau khi sao kê được công bố, người ta nhanh chóng tìm ra nam MC quyên góp 200 triệu đồng giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ. Dưới bài đăng, xuất hiện những ý kiến phản cảm khi so bì con số mà Trấn Thành quyên góp. Đứng trong vòng nghi vấn có thể là bất cứ ai, dù là người sôi nổi với các hoạt động từ thiện như Hà Anh Tuấn. Giọng ca 39 tuổi thông báo hỗ trợ một tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ, nhưng bản sao kê từ MTTQ không tìm được tên nam ca sĩ.

Hà Anh Tuấn bị cư dân mạng "check VAR" tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc. Từ khóa "Hà Anh Tuấn check VAR" được cư dân mạng tìm kiếm. Thực tế, nam ca sĩ gốc Ninh Bình đã chuyển số tiền thành công thông qua đợt phát động của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Trang Facebook của Ban Tuyên giáo TW Đoàn gửi lời cảm ơn đến Hà Anh Tuấn ủng hộ một tỷ đồng, góp sức cùng tuổi trẻ cả nước khắc phục những ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, thiên tai. Vì dòng nội dung "Thanh Hằng ủng hộ khắc phục hậu quả bão YAGI" trùng với người có tên giống mình, người mẫu Thanh Hằng bị nghi khai khống số tiền ủng hộ. Sau đó, cô được giải oan khi chuyển đến số tài khoản khác của MTTQ và có tên trong danh sách sao kê với số tiền 100 triệu đồng. Anh em Sơn Tùng M-TP và Mono là nạn nhân của những trang tin trôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Trên TikTok lan tràn video cho biết hai anh em nghệ sĩ ủng hộ đồng bào vùng lũ 10 tỷ đồng, khiến cư dân mạng “lùng sục” trên những trang sao kê. Khi không thấy tên Sơn Tùng lẫn Mono, hai ca sĩ hứng chịu những lời lẽ chê bai dù không có bất cứ thông tin chính thống nào về việc thiện nguyện của họ. Phản cảm khi khen, chê tiền từ thiện ít, nhiều Một số trang tin, hội nhóm nhân cơ hội đã liên tục có những bài đăng “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, có người từ thiện âm thầm cũng bị bới móc, so sánh, khen chê ít nhiều rất phản cảm. Nhiều ý kiến cho rằng những tin độc hại này là một phần nguyên nhân dẫn đến thói ganh đua khoe mẽ xấu xí trên mạng, khiến người ta lấy đồng tiền làm thước đo nhân cách. “200 triệu đồng có nhiều người làm cả đời không biết có kiếm được không, ủng hộ như vậy là quý lắm mà có nhiều người vẫn chê ít, trong khi đó không biết có chi đồng nào quyên góp không”, “Sao mọi người dành thời gian để quan tâm ai chuyển khoản bao nhiêu vậy? Có những người họ chuyển không dùng tên mình thì sao, không lẽ giúp người phải để người ta thấy, phải chụp lại đăng Facebook mới là giúp”, “Tôi thấy có nhiều số tiền 100-200 triệu đồng không để tên. Lỡ người ta có ủng hộ không để tên mà chửi thì mang tội lắm. Người ta không ủng hộ cũng không sao, tùy tâm mỗi người”… các ý kiến để lại.

Nhiều hình ảnh kèm bình luận trên các trang mạng xã hội cố tình “đâm bị thóc, chọc bị gạo” hướng đến các nghệ sĩ. Tuy nhiên việc người dân quan tâm “check VAR” sao kê không phải là điều bất thường. Những người ủng hộ đều muốn biết chắc rằng tiền mình đóng góp được chi đúng mục đích, đúng đối tượng. MTTQ công khai sao kê gây bất ngờ nhưng cũng là bước đi chính đáng để minh bạch dòng tiền, đồng thời chôn vùi đất diễn cho bất cứ ai lợi dụng để đánh bóng tên tuổi mỗi khi đồng bào gặp nạn. Đừng lấy từ thiện là thước đo nhân cách Cho từ thiện nhiều tiền chưa chắc là người tốt, không cho cũng không hẳn là người xấu, đừng lấy điều đó ra làm thước đo nhân cách của con người. Nhiều ý kiến cho rằng quan trọng nhất là con người giữ tư cách đạo đức, sống không tham lam không lấy thứ không phải của mình, không lừa đảo hay buôn gian bán lận, không bòn rút của công… là đủ tử tế. Chuyện cho đi có nhiều cách đâu phải chỉ bằng tiền. Nếu không có gì để cho, một lời cầu nguyện chân thành cũng đáng quý. Với nhiều người, việc từ thiện của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc khi đi thuyền phát quà ở khu vực Phúc Tân (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng chẳng có gì đáng để mỉa mai. “Người đáng khinh là những kẻ nhận quà của người khác rồi lên khoe mình có điều kiện. Nếu có diễn, anh ta tự bỏ tiền túi, một thùng mì vài kg gạo không phải là nhỏ. Nếu bạn thấy bạn có điều kiện, bạn có quyền từ chối, mình từ chối thì người ta cũng không có cơ hội diễn và sẽ tặng cho người khác xứng đáng hơn thôi” - tài khoản Thanh Tùng đưa quan điểm. Một sự việc nhưng có kẻ khen, người chê, không thể nào làm vừa lòng hết tất thảy. Cá nhân người làm từ thiện, người kêu gọi từ thiện cũng sẽ nhận được hai luồng ý kiến. Nhưng nếu cứ để tâm mãi việc người khác nói, bản thân sẽ không có thời gian làm điều mình muốn trọn vẹn. Xác định làm việc lớn thì nên bỏ qua những vụn vặt khác bên lề. Tính đến 17h00 ngày 16/9/2024, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ bằng tiền mặt và chuyển về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là 1.236 tỷ đồng (Một nghìn hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng). Con số này vẫn tiếp tục tăng lên. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã quyết định phân bổ hỗ trợ đợt 2 đến các địa phương với tổng số tiền là 650 tỷ đồng. Tổng số tiền đã được phân bổ là 1.035 tỷ đồng. Số kinh phí còn lại, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tiếp tục rà soát để thực hiện phân bổ đến với các địa phương. Theo Tiền Phong