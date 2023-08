Chuyến lưu diễn 'Eras Tour' của Taylor Swift và những điều bất ngờ

Ngay từ đêm đầu tiên của Eras Tour, Taylor Swift đã thông báo rằng cô sẽ biểu diễn 2 bài hát Acoustic bất ngờ tại mỗi buổi diễn - những ca khúc không nằm trong danh sách biểu diễn chính thức. Người hâm mộ rất háo hức chờ đợi để xem những viên ngọc quý nào trong gia tài âm nhạc của cô nàng sẽ được "khai quật" tiếp theo.

Taylor bắt đầu chuyến lưu diễn ở Glendale, Ariz với "Mirrorball" từ "Folklore" và "Tim McGraw" từ album đầu tay cùng tên năm 2006 của cô. Kể từ đó, cô đã khiến khán giả ngạc nhiên với các bài hát bao gồm "State of Grace", "Our Song", "Cowboy Like Me" với khách mời đặc biệt Marcus Mumford, "Sad Beautiful Tragic" và "The Lucky One".