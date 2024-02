Chuyên gia phong thủy tiết lộ: 4 con giáp bứt phá ngoạn mục trong năm 2024, tài lộc lẫn sự nghiệp đều thăng hoa

Mai Ling Ling là phong thủy sư nổi tiếng người Hong Kong (Trung Quốc). Trong bài dự báo mới nhất của mình, chuyên gia đã tiết lộ 4 con giáp có thể bứt phá lớn trong năm 2024, không ngừng thu về nhiều tài lộc.



Chuyên gia phong thủy Mai Ling Ling.

1. Tuổi Thân

Gặp năm Thìn, người tuổi Thân sẽ có nhiều sự hỗ trợ trong cuộc sống, bởi vậy vận trình năm nay của tuổi Thân sẽ trôi chảy hơn nhiều so với năm cũ. Đặc biệt, với ánh sáng rực rỡ của ba ngôi sao may mắn chiếu rọi, bạn sẽ cảm nhận được sự tiến triển từng ngày. Dù là vận may trong tài chính, hạnh phúc trong tình cảm hay thành công trong sự nghiệp, mỗi lĩnh vực đều chứng kiến những cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, đừng quên rằng chính nỗ lực của bạn là chất xúc tác không thể thiếu để biến những điều may mắn trở thành hiện thực - bạn không thể chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ từ ngôi sao.

Dẫu vậy, cũng cần phải cảnh giác với những ngôi sao không lành mạnh - những ngôi sao mang biểu tượng cho sự nghi ngờ và mưu mô. Sự xuất hiện của chúng có thể khiến bạn trở nên hoài nghi, dễ dàng nảy sinh sự hiểu lầm trong chuyện tình cảm, thậm chí làm bạn lo lắng và muốn kiểm soát mọi thứ, như việc kiểm tra điện thoại cá nhân của nửa kia. Vì vậy, hãy nhớ luôn giữ vững niềm tin và sự chân thành trong mọi mối quan hệ.