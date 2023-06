Chuyên gia nói gì về 'lời nhắn của hacker' trên camera Hikvision

Vài ngày trở lại đây, rộ lên thông tin về sự cố liên quan đến những chiếc camera của nhà sản xuất Hikvision. Theo đó, nhiều người dùng sản phẩm của Hikvision cho biết, trên màn hình hiển thị camera theo dõi xuất hiện dòng thông báo lạ.

Cụ thể, trên các sản phẩm camera của hãng xuất hiện dòng chữ tiếng Anh phía bên trái màn hình với nội dung thông báo camera an ninh đang trong trạng thái dễ bị tấn công và có thể đã bị lộ. “Hãy sớm khắc phục vấn đề. Tự thực hiện hoặc liên hệ tôi qua Telegram”, dòng thông báo nêu rõ.

"Lời nhắn của hacker" xuất hiện trên cạnh trái màn hình theo dõi camera Hikvision.

Hiện chưa có thông tin về số lượng người dùng Việt Nam bị ảnh hưởng. Tuy vậy, thời gian qua đã xuất hiện rải rác những bài đăng với các thông tin tương tự trên các diễn đàn, hội nhóm về camera và an ninh mạng. Dòng thông báo lạ cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về độ an toàn của những chiếc camera an ninh mang thương hiệu Hikvision.