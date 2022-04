Chuyên gia lý giải hệ lụy khó lường từ hình ảnh phản cảm trong MV của Sơn Tùng

Ông Nam đề nghị những người sản xuất nội dung trên mạng phải được trải qua một khoá tập huấn về các nguyên tắc sử dụng mạng xã hội. Trong trường hợp muốn làm nội dung phản biệt xã hội thì phải làm theo nguyên tắc sao cho không gây ảnh hưởng đến xã hội.

MV There is no one at all - ca khúc tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP được phát hành vào tối 28/4. Sau 5 giờ đồng hồ đăng tải, MV đứng ở vị trí top 1 trending trong danh mục âm nhạc thịnh hành trên Youtube. Tuy nhiên, đoạn kết của MV có cảnh nhảy lầu tự tử khiến phụ huynh lo lắng sẽ gây ra “hiệu ứng domino”. “Sau khi xem xong MV There's No One At All, tôi lập tức yêu cầu con trai 12 tuổi không được truy cập vào Youtube, muốn xem bất kỳ chương trình gì cũng phải được sự đồng ý của bố mẹ”, chị Lê Minh (Cầu Giấy, Hà Nội) nói.

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhận định nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình MV này mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, nhất là trẻ em.

Tối 29/4, Sơn Tùng M-TP lên tiếng xin lỗi và chủ động ngừng phát hành MV “There’s No One At All”. Nam ca sĩ chia sẻ anh và ê kíp đã làm việc nghiêm túc và có thành ý với việc xây dựng thông điệp tích cực đối với vấn đề xã hội gây tranh cãi. Tuy nhiên, trước những chỉ trích của dư luận và ý kiến trái chiều, nam ca sĩ tiếp thu và nhận thấy cần ngừng phát hành sản phẩm tâm huyết của mình.

HOÀI ANH