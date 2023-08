Chuyên gia kỹ xảo nổi tiếng Hollywood muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam

Chuyên gia kỹ xảoMing Pan (Phan Dân Sanh) có bố mẹ đều là người Việt (Bạc Liêu), nhưng được sinh ra tại Đài Loan (Trung Quốc). Khi 15 tuổi, ông cùng gia đình chuyển tới Mỹ định cư. Một số dự án đáng chú ý Ming Pan từng tham dự có loạt phim siêu anh hùng đình đám như “Avenger: Infinity War” (Cuộc chiến vô cực, 2018), “Guardian of the Galaxy Vol.2” (Vệ binh giải ngân hà 2, 2017), “Doctor Strange”& (Phù thủy tối thượng, 2016), “X-Men: Days of Future Past” (tạm dịch: X-Men: Ngày cũ của tương lai, 2014)... Bên cạnh đó còn có các phim đáng chú ý khác như “The Secret life of Walter Mitty” (Cuộc đời bí ẩn của Walter Mitty, 2013), “Percy Jackson: Sea of Monsters” (Percy Jackson: Biển quái vật, 2013), “Snow White and the Huntsman” (Bạch Tuyết và thợ săn, 2012)... Ming Pan đồng sáng lập công ty Mixel Media tháng 1/2023, hoạt động ở nhiều vị trí trong đó có cả sản xuất, đạo diễn. Ông nói được tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Anh và tiếng Việt.