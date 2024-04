Chuyên gia công nghệ khuyến cáo không nên trả tiền chuộc dữ liệu cho tin tặc

Ông Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Giám tâm Giám sát không gian mạng quốc gia-NCSC (thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo, hiện nay nhiều hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam đang là đích nhắm đến của các nhóm tin tặc (hacker). Tấn công có chủ địch (APT) và đặc biệt là tấn công ransomware sẽ là xu hướng tin tặc sử dụng.



Ba tháng đầu năm 2024, qua phân tích hơn 150 triệu cảnh báo về các nguy cơ bảo mật trên không gian mạng Việt Nam được ghi nhận từ hệ thống kỹ thuật, Cục An toàn thông tin xác định có hơn 300.000 nguy cơ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin trên toàn quốc. Hệ thống của Trung tâm Giám sát không gian mạng quốc gia - NCSC đã ghi nhận hơn 13.000 sự kiện an toàn thông tin liên quan đến ransomware trên các hệ thống thông tin.

Ông Phạm Thái Sơn cho biết, sau 2 vụ tấn công vào hệ thống thông tin của VN-Direct và PVOIL), Cục An toàn thông tin đã lập tức triển khai các biện pháp hỗ trợ các đơn vị xử lý sự cố. Cục gửi công văn yêu cầu các công ty chứng khoán tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn cho hệ thống thông tin; gửi công văn cho các tập đoàn lớn cảnh báo về các chiến dịch tấn công mạng nhằm vào các tổ chức, tập đoàn lớn, nhất là những hệ thống quan trọng, lưu trữ và xử lý nhiều dữ liệu của người dùng.