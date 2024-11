Chuyện gì đang xảy ra với MC Hoàng Oanh?

MC Hoàng Oanh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Hoàng Oanh không phải là cái tên quá xa lạ với khán giả truyền hình. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi khi đoạt danh hiệu Hot VTeen toàn quốc 2006 và trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tờ báo tuổi teen. Sau cuộc thi nhan sắc với vị trí Á hậu, Hoàng Oanh đặt chân vào showbiz. Tuy nhiên, để Hoàng Oanh khẳng định được vị trí ở làng giải trí thì chắc chắn phải nhờ đến sự tỏa sáng của cô ở lĩnh vực dẫn chương trình. Sở hữu chất giọng truyền cảm, biểu đạt và khả năng quan sát tố nên trong suốt nhiều năm qua, Hoàng Oanh luôn là MC được nhiều BTC chương trình gửi gắm sự tin tưởng. Tuy nhiên, khó tin là trong thời gian ngắn, cái tên Hoàng Oanh liên tục vướng phải những tranh cãi vì khả năng dẫn dắt - điều đã giúp Hoàng Oanh làm nên thương hiệu cho chính mình. Bị chê có hành động quá lố với Binz Còn nhớ vào thời điểm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng tập 2, MC Hoàng Oanh trở thành tâm điểm bàn tán của khán giả. Một bộ phân cư dân mạng chê nữ MC dẫn dắt quá lố và có câu hỏi lẫn hành động khó hiểu. Cụ thể ở phần trình diễn của các Anh Tài Binz - Rhymastic - Tiến Đạt - Hà Lê, Hoàng Oanh cùng 2 bạn dẫn là ca sĩ Hương Ly và MC Anh Tuấn đã lên sân khấu để giao lưu. Riêng Hoàng Oanh, cô nhiệt tình bày tỏ tình cảm từ vị trí fangirl với idol - Binz. "Anh ơi, em mê anh Binz lắm. Em chưa bao giờ được chạm vào anh, hôm nay em được chạm vào anh được không ạ" - Hoàng Oanh nói. Trước sự yêu quý này, bạn trai Châu Bùi cũng chủ động ngả ra phía sau để Hoàng Oanh có thể thực hiện mong muốn của mình. Nhưng không chỉ chạm như lời nói, nữ MC còn ôm chầm lấy Binz và gào lên hô lớn thể hiện sự phấn khích. Sau khi thực hiện được mong muốn, Hoàng Oanh nói: "Trời ơi! Đã quá mọi người ơi! Mấy ảnh... thơm lắm!". Những câu nói và phản ứng của Hoàng Oanh bị netizen đánh giá là ồn ào, làm đứt mạch cảm xúc của khán giả và ảnh hưởng tới diễn biến tiếp theo của chương trình. Nhiều người còn cho rằng cách xử lý này của cô để lộ việc thiếu chuyên nghiệp trong công việc. Với kinh nghiệm dẫn dắt chương trình trong suốt thời gian qua, hành động này của cô khiến netizen thấy thất vọng và khó hiểu. Khi thấy MC Hoàng Oanh có hành động hơi quá khích và dường như đã quên mất đi trách nhiệm quan trọng là dẫn dắt chương trình, MC Anh Tuấn đã phải nhanh chóng lên tiếng nhắc khéo: "Cô gái bạn dẫn của tôi đang bị hút hồn rồi. Có thể họ bị hút hồn, quên nhiệm vụ. Nhiệm vụ của chúng ta là mời tất cả các khán giả bình chọn cho nhóm Nham Thạch".

Nhiều khán giả bày tỏ sự khó hiểu trước cảm xúc ồn ào, thiếu chuyên nghiệp của Hoàng Oanh khi làm MC ở show Chông Gai Sai sót NSX dấy drama ở thảm đỏ Vào hồi tháng 10 vừa qua, Hoàng Oanh làm MC thảm đỏ trong buổi công chiếu bộ phim Cô Dâu Hào Môn. Tại sự kiện nữ MC lần lượt giới thiệu nghệ sĩ lên thảm đỏ chụp ảnh và một tình huống drama đã diễn ra. Theo đó Hoàng Oanh đã giới thiệu bộ ba Kỳ Duyên - Đỗ Long - Thiên Ân một lượt nhưng chỉ có Kỳ Duyên lên thảm đỏ chụp trước. Trong khi Đỗ Long và Thiên Ân đang đứng chờ thì Hoàng Oanh đọc tiên dàn cast 2 ngày 1 đêm gồm Trường Giang - HIEUTHUHAI - Ngô Kiến Huy - Cris Phan lên thảm đỏ. Vì màn sắp xếp này vô tình tạo nên khoảnh khắc dàn cast 2 ngày 1 đêm đến sau nhưng lại chen hàng lên trước. Không dừng lại ở đó, khi giới thiệu dàn cast 2 Ngày 1 Đêm, MC Hoàng Oanh lại đọc tên tách rời và không đọc tên Cris Phan khiến nhiều người khó hiểu. "Xin trân trọng giới thiệu với quý vị nghệ sĩ Trường Giang và anh trai HIEUTHUHAI, cùng với ca sĩ Ngô Kiến Huy và dàn cast 2 Ngày 1 Đêm", MC Hoàng Oanh dẫn trên thảm đỏ. Netizen cho rằng MC mắc sai lầm lớn nhất trong sự kiện khi chỉ có 4 nghệ sĩ nhưng duy nhất Cris Phan không được đọc tên dù nam streamer còn đi trước Ngô Kiến Huy. Your browser does not support the video tag.

Clip: Sai sót của MC Hoàng Oanh vô tình tạo nên tình huống drama dàn cast 2 Ngày 1 Đêm chen hàng trên thảm đỏ Sau tình huống trên thảm đỏ, Hoàng Oanh nhận về loạt ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả chỉ trích nữ MC kém tinh tế, không chuyên nghiệp khi liên tục phạm lỗi. Trước phản ứng của dư luận, Hoàng Oanh sau đó phải lên tiếng xin lỗi. "Đầu tiên Oanh gửi lời xin lỗi chân thành đến em Cris Phan và các bạn fan của Cris vì sự cố không mong muốn. Oanh đã liên lạc trực tiếp để xin lỗi, giải thích với Cris về hiểu lầm này, và cám ơn Cris đã hiểu và thông cảm cho Oanh. Oanh xin được chia sẻ một chút về lý do của sự cố ngoài ý muốn này. Từ lúc 18h55 tối qua, Oanh đã được Ban tổ chức gọi vào bên trong cánh gà sân khấu, cách rất xa cổng vào và thảm đỏ, để chuẩn bị dẫn lễ ra mắt phim. Trong khi chuẩn bị cho sân khấu chính, Oanh được BTC nhờ hỗ trợ đọc tên khách mời đi thảm đỏ. Các bạn nhân viên ở cổng và thảm đổ sẽ gọi bộ đàm vào cho 1 bạn biên tập bên trong, sau đó biên tập mới nói lại với Oanh. Hôm qua trời mưa và rất đông khách nên âm thanh hiện trường + bộ đàm khá nhiễu. Oanh đã không nhìn thấy bất cứ ai đi thảm đỏ, không kiểm soát được tình huống dẫn đến sự cố không mong muốn nói trên. Oanh cũng xin rút kinh nghiệm sâu sắc trong lần này. Hơn 10 năm làm nghề, đây là bài học nhắc nhở chính Oanh và các bạn em MC trẻ trong công việc dẫn chương trình. Oanh sẽ cố gắng hoàn thiện mình và làm tốt hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã đọc hết những chia sẻ này".

MC Hoàng Oanh lên tiếng xin lỗi và xin rút kinh nghiệm sau sai sót ở thảm đỏ Cô Dâu Hào Môn Bị công kích vì sự cố ở lễ trao giải Mới đây nhất, sau khi lễ trao giải TikTok Awards Vietnam 2024 kết thúc, Hoàng Oanh tiếp tục bị cư dân mạng công kích. Theo đó, khi vinh danh đến hạng mục Entertainment Creator Of The Year (Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm), Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã xướng tên TikToker Lê Tuấn Khang. Tuy nhiên, khi Lê Tuấn Khang đang bước lên sân khấu, MC Hoàng Oanh lại đọc tên và nêu ra các thành tích của TikToker Khiết Đan. Không những vậy, màn hình led phía sau cũng chiếu thông tin Khiết Đan là người chiến thắng hạng mục. Hay khi Lê Tuấn Khang chuẩn bị phát biểu sau khi nhận cúp vinh danh, MC Quang Bảo cũng vẫn theo mạch dẫn dắt trước đó và nêu tên Khiết Đan. Đến lúc Lê Tuấn Khang hoàn thành bài phát biểu, Lương Thế Thành và Thúy Diễm tiếp tục quay lại sân khấu và đọc tên Khiết Đan là người đồng chiến thắng hạng mục Entertainment Creator Of The Year. Lúc này, 2 MC là Hoàng Oanh và Quang Bảo cũng thông báo thêm BTC quyết định trao 2 giải cho hạng mục vinh danh này. Điều này khiến không ít người tham dự bày tỏ sự thắc mắc, khó hiểu vì không biết có nhầm lẫn gì trong kết quả giải thưởng hay không. Bởi phong bì mà Lương Thế Thành và Thúy Diễm đọc một tên nhưng kịch bản chương trình mà MC cầm lại là một tên khác. Và việc công bố 2 người cùng được vinh danh cũng được netizen cho rằng giống như phát sinh thêm. Tình huống khó hiểu ở lễ trao giải khiến fan của 2 TikToker đả kích nhau trên MXH. Không những vậy mà MC Hoàng Oanh trở thành mục tiêu tấn công của một bộ phận cư dân mạng. Nhiều netizen tràn vào trang cá nhân của MC Hoàng Oanh để thả phẫn nộ và liên tục bình luận quá khích. Chiều tối 24/11, gần 1 ngày sau khi sự việc xảy ra, fanpage chính thức của TikTok tại Việt Nam mới chính thức lên tiếng. BTC gửi lời xin lỗi chân thành vì sự cố kỹ thuật từ phía TikTok đã gây ảnh hưởng đến 2 TikToker, người dẫn chương trình, người trao giải và khán giả có mặt. Đồng thời BTC gửi lời chúc mừng đến 2 nhà sáng tạo Khiết Đan và Lê Tuấn Khang.

BTC gửi lời xin lỗi sau sự cố trao giải cho 2 nhà sáng tạo nội dung Lê Tuấn Khang và Khiết Đan Ngay sau khi BTC lễ trao giải lên tiếng, MC Hoàng Oanh cũng nhanh chóng có động thái đáng chú ý. Cô chia sẻ bài đăng của TikTok Việt Nam cả ở tài khoản cá nhân - 281k người theo dõi và fanpage - 1,1 triệu người theo dõi, cả trên newsfeed lẫn story. "Cảm ơn chia sẻ của TikTok" - Hoàng Oanh viết. Phía dưới bài chia sẻ của Hoàng Oanh, bạn bè và cư dân mạng để lại bình luận động viên và cho rằng cô đã làm rất tốt trong buổi lễ trao giải này. Theo Người Đưa Tin